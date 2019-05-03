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Ирина Лепарская: «Надеюсь, что в Европейские игры зал будет ломиться»

03.05.2019 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На «Минск-Арене» 3 мая начался тестовый турнир перед II Европейскими играми по художественной гимнастике и спортивной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Лепарская: «Надеюсь, что в Европейские игры зал будет ломиться»

В первый день соревнований было разыграно шесть комплектов наград. Грации сегодня соревновались в многоборье. В этом разделе сразу семь белорусок претендовали на пьедестал, однако победа досталась сестрам Авериным из России. Лучшей из белорусок стала Алина Горносько.

Ирина Лепарская: «Надеюсь, что в Европейские игры зал будет ломиться»

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Россия привезла своих первых номеров – Арину и Дину Авериных. Их подающие надежды Трубникова, Гузенкова очень сильные девочки. Но мы тоже постарались выставить свои первые, вторые, третьи, четвертые номера и резерв. Надеюсь, что в сами Европейские игры зал будет ломиться, потому что действительно очень красочное зрелище. Особенно чередование художественной гимнастики и акробатики – настолько это хорошо сочетается и заводит публику.

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Ирина Лепарская: «Надеюсь, что в Европейские игры зал будет ломиться»

Параллельно акробаты поражали своей виртуозностью. В женских группах лидеры нашей сборной не оставили шансов ни единому сопернику. Юлия Ивончик, Карина Сандович и Вероника Набокина победили в балансовом упражнении, а в динамическом не было равных женскому трио из России. Белоруски София Бельмач, Дарья Немерская и Ангелина Тюха замкнули тройку лучших.

Ирина Лепарская: «Надеюсь, что в Европейские игры зал будет ломиться»

Анжелика Янусик, главный тренер сборной Беларуси по спортивной акробатике:
Конечно, порадовали нас наши лидеры – Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович. Девочки выполняли новое свое упражнение в новых соревновательных купальниках, и Карина сделала технические элементы очень хорошо, очень достойно, очень уверенно и очень сильно.

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Ирина Лепарская: «Надеюсь, что в Европейские игры зал будет ломиться»

В смешанных парах белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник праздновали победу в динамических упражнениях. На второй позиции вновь белорусы, призеры Юношеских Олимпийских игр Илья Фоминков и Виктория Охотникова. В балансе не было равных нашим Константину Евстафьеву и Анне Касьян.

4 мая участники продолжат борьбу за награды, а вместе с ними и тестирование «Минск-Арены». Напомним, состязания по художественной гимнастике и акробатике на II Европейских играх пройдут 22 и 23 июня.

Ирина Лепарская: «Надеюсь, что в Европейские игры зал будет ломиться»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На «Минск-Арене» 3 мая начался тестовый турнир перед II Европейскими играми по художественной гимнастике и спортивной акробатике, сообщили в...
 
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