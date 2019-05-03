Белорусам досрочно выплатят пенсии из-за длинных выходных

Источник материала: Tut.by

«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 7 и 9 мая из-за длинных выходных. Так, выплаты за 7 мая можно будет получить с 4-го числа во всех отделениях почтовой связи.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пенсии, которые должны были выдавать 9-го числа, можно будет получить с 4 мая в отделениях почтовой связи Минска, а в остальных отделениях по стране — 8 мая.

При этом 7 и 9 мая будут работать только дежурные почтовые отделения.

О режиме работы отделений можно узнать в cаll-центре «Белпочты» по номеру 154.

Режим работы call-центра: понедельник−пятница: с 9.00 до 20.00; суббота, воскресенье: с 9.00 до 17.00. При этом 7 и 9 мая центр будет работать с 9.00 до 17.00.