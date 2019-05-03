ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусам досрочно выплатят пенсии из-за длинных выходных

03.05.2019 22:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 7 и 9 мая из-за длинных выходных. Так, выплаты за 7 мая можно будет получить с 4-го числа во всех отделениях почтовой связи.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пенсии, которые должны были выдавать 9-го числа, можно будет получить с 4 мая в отделениях почтовой связи Минска, а в остальных отделениях по стране — 8 мая.

При этом 7 и 9 мая будут работать только дежурные почтовые отделения.

О режиме работы отделений можно узнать в cаll-центре «Белпочты» по номеру 154.

Режим работы call-центра: понедельник−пятница: с 9.00 до 20.00; суббота, воскресенье: с 9.00 до 17.00. При этом 7 и 9 мая центр будет работать с 9.00 до 17.00.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 7 и 9 мая из-за длинных выходных. Так, выплаты за 7 мая можно будет получить с 4-го числа во всех отделениях почтовой связи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 80 праздничных мероприятий пройдут в Минске 9 Мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика