«Ни в чем себе не отказывай!» Журналист прожила 3 недели на минимальный потребительский бюджет

Источник материала: Tut.by

«Я тебя поздравляю! Минимальный потребительский бюджет с мая подняли! Добавь 16 рублей и ни в чем себе не отказывай!» — подколол меня накануне коллега. Я по-прежнему не падаю в голодные обмороки, на этой неделе много гуляла и даже ходила в кафе. За 7 дней потратила 55 с лишним рублей. Осталось прожить на остаток МПБ еще 9 дней. Делюсь впечатлениями от третьей экспериментальной недели. Напомню, как прошли первая и вторая недели.





МПБ повысили, но я буду жить как запланировала

30 апреля ко мне прибежал коллега из видеоотдела.

— Саша, я тебя поздравляю! — говорит радостно.

— С чем это? — в недоумении поинтересовалась я. Вроде, никаких знаменательных дат не предвидится.

— Минимальный потребительский бюджет с мая подняли! Добавь 16 рублей и ни в чем себе не отказывай! — ответил коллега и засмеялся.

Действительно, с 1 мая в Беларуси повысили МПБ, теперь для трудоспособного человека он составляет 467 рублей вместо 451. Можно было бы гульнуть на прибавку, но я ведь все рассчитала, исходя из предыдущего значения. Да и если бы это был реальный доход, то в зарплату бы мне эти 16 рублей никто не доплатил. Решила, что буду жить как запланировала.

Об эксперименте уже знают все друзья родителей. Мамина знакомая сообщила ей:

— Я когда читаю отчеты твоей дочки, мне хочется пожалеть ее или накормить.

И напрасно! Я по-прежнему не падаю в голодные обмороки и прекрасно себя чувствую. Некоторые друзья, правда, говорят, что я все-таки похудела. Если даже это и так, то от того, что с приходом тепла стала больше двигаться. К примеру, на транспорт помимо проездного я на прошедшей неделе потратила всего 3 рубля, хотя дома не сидела. Просто ходила пешком и много гуляла с собакой.





Некоторые интересовались, чем питается моя собака, пока я экспериментирую. В условиях я прописывала , что содержание животных не входит в минимальный потребительский бюджет — это раз. Во-вторых, если бы я постоянно жила на такую сумму, то собаку, даже кота, заводить бы не стала. Несмотря на то, что я не «собачья мамочка», не наряжаю пса в гламурные свитерочки и «комбезики», не таскаю по салонам для животных, где их стригут, моют и так далее, денег содержание питомца тянет достаточно много.

Только на корм каждый месяц уходит около 110 рублей. Чувствую, что сейчас в меня полетели камни, мол, какой ужас, на собаку столько тратить! Но не я придумала все это. Специальной едой кормить сказал ветеринар. Плюс раз в год пса нужно прививать, стоит это 34 рубля. Таблетка от клещей, блох и прочих паразитов стоит около 48 рублей на 3 месяца. На сезон нужно две. Раз в год собаке покупаю витамины — это 17 рублей. За содержание питомца нужно заплатить налог раз в квартал — примерно 7 рублей. Игрушки, шампунь, расческа — это еще расходы. Так что, имей я 450 рублей в кармане каждый месяц, заводить собаку даже и не подумала бы.

Будь я парнем, возможно, и не хватило лимитов на еду

По просьбам читателей я посчитала, уложилась бы я в лимиты на еду — 219 рублей, если бы покупала все по списку, на который ориентировалось Минтруда при определении суммы минимального потребительского бюджета. Для подсчета я взяла цены в ближайшем к дому супермаркете, не самые низкие, ведь чиновники обычно берут средние. Для обобщенных граф, где не конкретизируется, что именно я должна купить, к примеру, фрукты, я брала среднеарифметическое цен на несколько недорогих фруктов.









Оказалось, что влезть в эти рамки можно. Но не стоит забывать, что для трудоспособных женщин и мужчин сумма отводится одинаковая, а вот вторым на нее продуктов нужно купить больше. Так что, будь я парнем, возможно, мне бы и не хватило.





Но все это теория, а на практике я слегка изменила меню, согласно моим вкусовым предпочтениям. На этой неделе на продукты я потратила 39,17 рубля.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На завтрак ела по традиции творог или кашу. На обед в выходные были драники. На ссобойки готовила блины с ветчиной и сыром, рыбу.





Даже вафельных трубочек на этой неделе напекла — давно ничего сладкого не готовила.





Куличи на Пасху я не пекла. И яйца не красила. В субботу поздно пришла, духовку еще не починила. Зато 1 мая приезжала мама. Привезла свеженький кулич. Не любитель дрожжевых булок, но в этот раз я очень обрадовалась. Все-таки, хоть и не голодаю, но с таким скромным бюджетом радости в жизни гораздо меньше.

3 шоколадных яйца на Пасху и поход в кофейню

В воскресенье еще раз удивилась, почему на развлечения отводится всего 6,3 рубля. Катались с другом на велосипедах. К счастью, у меня есть свой, а вот у него нет, пришлось брать в прокате. Первый час стоит 5 рублей, последующие — по 3. То есть за 3 часа заплатишь 11 рублей. Брать на меньше — имеет ли смысл?

Кстати, на фестиваль ремесленников я не попала, поэтому 6,3 рубля на погулять все еще не потратила.

Зато в субботу заходила в кофейню. Была с компанией, не пойти или ничего не заказать было бы странно. От предложений угостить меня отказалась — для чистоты эксперимента. Итого за кофе и круассан — это самое дешевое, что там было, отдала 4,8 рубля. «Это ж целую курицу можно было купить!» — наверняка подумали многие. Но напомню, что передо мной не стоит задача экономить каждую копейку и выживать. Мне нужно жить, а значит маленькие радости допускаются.

К слову, я себе позволила еще одну радость — на Пасху купила 3 шоколадных яйца в качестве презентов. Обошлись мне они в 6,18 рубля.





Субботние постирушки прикончили пачку порошка, пришлось купить еще одну. Плюс рулон туалетной бумаги. В магазине был мой любимый кондиционер для белья со скидкой, стоил всего 2,5 рубля. Сразу хотела купить, но решила повременить — мало ли на что деньги понадобятся.

Итого за неделю я потратила 55,56 рубля. Из 146,5 рубля у меня осталось 90,94 рубля, 40 из которых я планировала потратить на починку духовки. Пока не починила. Пусть еще немного полежат. Мне ведь еще 9 дней жить, мало ли какие форс-мажоры могут случиться.