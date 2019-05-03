Огонь II Европейских игр торжественно зажжен в Риме

Источник материала: Tut.by

Торжественная церемония зажжения огня эстафеты II Европейских игр «Пламя мира» прошла в пятницу в римском музейном комплексе Ara Pacis. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, огонь Игр зажгли олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко, олимпийский чемпион в прыжках на батуте Владислав Гончаров и четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова.



Юлия Нестеренко и Сергей Ковальчук. Кадр tvr.by

В церемонии зажжения огня Европейских игр — 2019 также приняли участие президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич, председатель координационной комиссии Европейских игр Спирос Капралос, генеральный директор минского оргкомитета Европейских игр Георгий Катулин и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.



Фото: eurolympic.org

— Сегодня мы начинаем долгое путешествие, Европейские игры — 2019 будут самым крупным мультиспортивным мероприятием на нашем континенте. Мы ожидаем фантастические спортивные соревнования. Беларусь — это отличная страна с богатой культурой, гостеприимными и приятными людьми, мы уверены, что все пройдет отлично, — сказал Кочиянчич.

В рамках церемонии зажжения огня был представлен символ акции — оливковое дерево, которое было изготовлено специально для ЕОК. Как объяснили его создатели, оно простирает свои корни в глубину времен и поднимает ветви, чтобы укрыть и защитить спортсменов 50 европейских наций. Оливковое дерево считалось священным у древних римлян, а его скульптура, сделанная известным скульптором и ювелиром Николой Амато, была разработана в знак уважения к ценностям мира и дружбы.

Прежде чем отправиться в Минск, члены Белорусской федерации альпинизма доставят огонь II Европейских игр на вершину Монблана. Затем маршрут эстафеты огня пройдет через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению. Свое путешествие пламя завершит 21 июня на стадионе «Динамо» в Минске, где будет зажжена чаша Европейских игр. Ожидается, что в эстафете будут задействованы 450 факелоносцев, 100 добровольцев и 10 хранителей огня.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.