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Огонь II Европейских игр торжественно зажжен в Риме

03.05.2019 21:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Торжественная церемония зажжения огня эстафеты II Европейских игр «Пламя мира» прошла в пятницу в римском музейном комплексе Ara Pacis. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, огонь Игр зажгли олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко, олимпийский чемпион в прыжках на батуте Владислав Гончаров и четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова.


Юлия Нестеренко и Сергей Ковальчук. Кадр tvr.by

В церемонии зажжения огня Европейских игр — 2019 также приняли участие президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич, председатель координационной комиссии Европейских игр Спирос Капралос, генеральный директор минского оргкомитета Европейских игр Георгий Катулин и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.


Фото: eurolympic.org

— Сегодня мы начинаем долгое путешествие, Европейские игры — 2019 будут самым крупным мультиспортивным мероприятием на нашем континенте. Мы ожидаем фантастические спортивные соревнования. Беларусь — это отличная страна с богатой культурой, гостеприимными и приятными людьми, мы уверены, что все пройдет отлично, — сказал Кочиянчич.

В рамках церемонии зажжения огня был представлен символ акции — оливковое дерево, которое было изготовлено специально для ЕОК. Как объяснили его создатели, оно простирает свои корни в глубину времен и поднимает ветви, чтобы укрыть и защитить спортсменов 50 европейских наций. Оливковое дерево считалось священным у древних римлян, а его скульптура, сделанная известным скульптором и ювелиром Николой Амато, была разработана в знак уважения к ценностям мира и дружбы.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ураааа!!! Ребята, свершилось! Огонь II Европейских игр зажжён сегодня в Риме! Искра, которая появилась во время ковки оливкового дерева от молота кузнеца, дала начало «Пламени мира»! Одно из самых красивых мест мира, «вечный город» и рождение пламени — это были невероятные эмоции! Обещаем, что довезем огонь до Минска! Впереди незабываемое путешествие, а пока — курс на Монблан! #flameofpeace2019 #flameofpeace

Публикация от FLAME OF PEACE 2019 (@flameofpeace2019) 3 Май 2019 в 12:19 PDT

Прежде чем отправиться в Минск, члены Белорусской федерации альпинизма доставят огонь II Европейских игр на вершину Монблана. Затем маршрут эстафеты огня пройдет через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению. Свое путешествие пламя завершит 21 июня на стадионе «Динамо» в Минске, где будет зажжена чаша Европейских игр. Ожидается, что в эстафете будут задействованы 450 факелоносцев, 100 добровольцев и 10 хранителей огня.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

 
Теги: Минск
 
 
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Огонь Игр зажгли олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко, олимпийский чемпион в прыжках на батуте Владислав Гончаров и четырехкратная олимпийская...
 
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