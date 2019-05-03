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Фристайлисты торжественно завершили сезон, наградив его главных героев
Источник материала: Tut.by
3 мая в пресс-центре комплекса «Фристайл» национальная сборная по лыжной акробатике празднично подвела итоги прошедшего сезона. По этому случаю была созвана специальная пресс-конференция, где не только говорили, но и раздавали награды, сообщает
Тренерами года назвали главкома национальной сборной Николая Козеко и рулевого юниорской команды Дмитрия Дащинского.
Дащинский дал высокую оценку завершившемуся сезону и выразил надежду, что заданную планку удастся держать дальше. Николай Иванович был обстоятельнее:
— Мы готовим не только хороших спортсменов, но, как оказалось, и хороших тренеров. Я очень доволен, что Дима согласился заняться тренерской работой и очень приятно видеть в нем классного тренера. То, что у нас движение идет вверх и поступательно — это заметно. И еще скажу, что весь успех — это командная работа, результата добивается не тренер, а все вместе, — считает Николай Козеко.
Лучшими спортсменами стали Александра Романовская и Антон Кушнир.
Антон этой номинацией остался доволен:
— Хочу поблагодарить всех причастных за совместный результат в сезоне. И рад поздравить членов нашей команды, которые родились в апреле. Это Николай Иванович, Алла Цупер и Максим Густик, — сказал Антон Кушнир.
Номинация «Прорыв года» досталась сразу четырем молодым фристайлистам: Снежане Дребенковой, Яне Ярмошевич, Вячеславу Тимерцеву и Игорю Дребенкову.
Вручавший им награды Александр Пенигин выразил надежду, что молодежь продолжит славные традиции белорусских чемпионов. В то же время номинанты горячо благодарили тренеров, особенно — Дмитрия Дащинского.
«Команда года» — золотой дуэт Александры Романовской и Артема Башлакова.
Они завоевали две золотые награды зимней Универсиады в Красноярске. Чемпионка мира и Универсиады Романовская осталась довольна и прошедшим сезоном, и номинациями:
— Очень рада, что в нашем виде спорта появились командные соревнования. А вообще, мы все — команда года! — считает Александра Романовская.
«Открытием года» стал Макар Митрофанов, который также удовлетворен завершившимся сезоном.
— Спасибо большое всем тренерам! Сезон был очень хороший, но на этом не стоит останавливаться. Наша сборная, определенно, — одна из сильнейших в мире, — уверен молодой фристайлист.
«Проектом года» назвали создание синхронных прыжков. И дипломами отметили их создателей: председателя федерации Александра Пенигина и генерального секретаря Кирилла Кручка.
Пенигин согласен:
— Это действительно проект года. Инициативу создания этого проекта озвучил Николай Иванович Козеко.
«Ньюсмейкер» — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова.
Самая заметная из белорусских фристайлистов в Instagram, Аня отметила:
— Для меня это очень неожиданная номинация. Очень круто! Спасибо, что замечаете. Стараюсь популяризировать наш вид спорта в социальных сетях.
«Выбором прессы» белорусские СМИ назвали Николая Ивановича Козеко.
На что он ответил:
— Наш вид спорта ничего не значил бы без прессы. Пресса — наш попутчик. Спасибо огромное!
Также фристайлисты и тренеры получили награды и благодарности от Лыжного союза и Министерства спорта.
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3 мая в пресс-центре комплекса «Фристайл» национальная сборная по лыжной акробатике празднично подвела итоги прошедшего сезона. По этому случаю была созвала...
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