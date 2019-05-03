ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фристайлисты торжественно завершили сезон, наградив его главных героев

03.05.2019 21:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

3 мая в пресс-центре комплекса «Фристайл» национальная сборная по лыжной акробатике празднично подвела итоги прошедшего сезона. По этому случаю была созвана специальная пресс-конференция, где не только говорили, но и раздавали награды, сообщает noc.by.

Тренерами года назвали главкома национальной сборной Николая Козеко и рулевого юниорской команды Дмитрия Дащинского.


Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Дащинский дал высокую оценку завершившемуся сезону и выразил надежду, что заданную планку удастся держать дальше. Николай Иванович был обстоятельнее:

— Мы готовим не только хороших спортсменов, но, как оказалось, и хороших тренеров. Я очень доволен, что Дима согласился заняться тренерской работой и очень приятно видеть в нем классного тренера. То, что у нас движение идет вверх и поступательно — это заметно. И еще скажу, что весь успех — это командная работа, результата добивается не тренер, а все вместе, — считает Николай Козеко.

Лучшими спортсменами стали Александра Романовская и Антон Кушнир.


Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Антон этой номинацией остался доволен:

— Хочу поблагодарить всех причастных за совместный результат в сезоне. И рад поздравить членов нашей команды, которые родились в апреле. Это Николай Иванович, Алла Цупер и Максим Густик, — сказал Антон Кушнир.

Номинация «Прорыв года» досталась сразу четырем молодым фристайлистам: Снежане Дребенковой, Яне Ярмошевич, Вячеславу Тимерцеву и Игорю Дребенкову.


Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Вручавший им награды Александр Пенигин выразил надежду, что молодежь продолжит славные традиции белорусских чемпионов. В то же время номинанты горячо благодарили тренеров, особенно — Дмитрия Дащинского.

«Команда года» — золотой дуэт Александры Романовской и Артема Башлакова.


Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Они завоевали две золотые награды зимней Универсиады в Красноярске. Чемпионка мира и Универсиады Романовская осталась довольна и прошедшим сезоном, и номинациями:

— Очень рада, что в нашем виде спорта появились командные соревнования. А вообще, мы все — команда года! — считает Александра Романовская.

«Открытием года» стал Макар Митрофанов, который также удовлетворен завершившимся сезоном.


Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

— Спасибо большое всем тренерам! Сезон был очень хороший, но на этом не стоит останавливаться. Наша сборная, определенно, — одна из сильнейших в мире, — уверен молодой фристайлист.

«Проектом года» назвали создание синхронных прыжков. И дипломами отметили их создателей: председателя федерации Александра Пенигина и генерального секретаря Кирилла Кручка.


Фот: Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Пенигин согласен:

— Это действительно проект года. Инициативу создания этого проекта озвучил Николай Иванович Козеко.

«Ньюсмейкер» — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова.


Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Самая заметная из белорусских фристайлистов в Instagram, Аня отметила:

— Для меня это очень неожиданная номинация. Очень круто! Спасибо, что замечаете. Стараюсь популяризировать наш вид спорта в социальных сетях.

«Выбором прессы» белорусские СМИ назвали Николая Ивановича Козеко.


Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

На что он ответил:

— Наш вид спорта ничего не значил бы без прессы. Пресса — наш попутчик. Спасибо огромное!

Также фристайлисты и тренеры получили награды и благодарности от Лыжного союза и Министерства спорта.


Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 мая в пресс-центре комплекса «Фристайл» национальная сборная по лыжной акробатике празднично подвела итоги прошедшего сезона. По этому случаю была созвала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия усилила карантинный контроль на границе с Монголией из-за чумы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика