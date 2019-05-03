Фристайлисты торжественно завершили сезон, наградив его главных героев

Источник материала: Tut.by

3 мая в пресс-центре комплекса «Фристайл» национальная сборная по лыжной акробатике празднично подвела итоги прошедшего сезона. По этому случаю была созвана специальная пресс-конференция, где не только говорили, но и раздавали награды, сообщает noc.by .

Тренерами года назвали главкома национальной сборной Николая Козеко и рулевого юниорской команды Дмитрия Дащинского.



Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Дащинский дал высокую оценку завершившемуся сезону и выразил надежду, что заданную планку удастся держать дальше. Николай Иванович был обстоятельнее:

— Мы готовим не только хороших спортсменов, но, как оказалось, и хороших тренеров. Я очень доволен, что Дима согласился заняться тренерской работой и очень приятно видеть в нем классного тренера. То, что у нас движение идет вверх и поступательно — это заметно. И еще скажу, что весь успех — это командная работа, результата добивается не тренер, а все вместе, — считает Николай Козеко.

Лучшими спортсменами стали Александра Романовская и Антон Кушнир.



Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Антон этой номинацией остался доволен:

— Хочу поблагодарить всех причастных за совместный результат в сезоне. И рад поздравить членов нашей команды, которые родились в апреле. Это Николай Иванович, Алла Цупер и Максим Густик, — сказал Антон Кушнир.

Номинация «Прорыв года» досталась сразу четырем молодым фристайлистам: Снежане Дребенковой, Яне Ярмошевич, Вячеславу Тимерцеву и Игорю Дребенкову.



Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Вручавший им награды Александр Пенигин выразил надежду, что молодежь продолжит славные традиции белорусских чемпионов. В то же время номинанты горячо благодарили тренеров, особенно — Дмитрия Дащинского.

«Команда года» — золотой дуэт Александры Романовской и Артема Башлакова.



Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Они завоевали две золотые награды зимней Универсиады в Красноярске. Чемпионка мира и Универсиады Романовская осталась довольна и прошедшим сезоном, и номинациями:

— Очень рада, что в нашем виде спорта появились командные соревнования. А вообще, мы все — команда года! — считает Александра Романовская.

«Открытием года» стал Макар Митрофанов, который также удовлетворен завершившимся сезоном.



Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

— Спасибо большое всем тренерам! Сезон был очень хороший, но на этом не стоит останавливаться. Наша сборная, определенно, — одна из сильнейших в мире, — уверен молодой фристайлист.

«Проектом года» назвали создание синхронных прыжков. И дипломами отметили их создателей: председателя федерации Александра Пенигина и генерального секретаря Кирилла Кручка.



Фот: Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Пенигин согласен:

— Это действительно проект года. Инициативу создания этого проекта озвучил Николай Иванович Козеко.

«Ньюсмейкер» — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова.



Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Самая заметная из белорусских фристайлистов в Instagram, Аня отметила:

— Для меня это очень неожиданная номинация. Очень круто! Спасибо, что замечаете. Стараюсь популяризировать наш вид спорта в социальных сетях.

«Выбором прессы» белорусские СМИ назвали Николая Ивановича Козеко.



Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

На что он ответил:

— Наш вид спорта ничего не значил бы без прессы. Пресса — наш попутчик. Спасибо огромное!

Также фристайлисты и тренеры получили награды и благодарности от Лыжного союза и Министерства спорта.



Фото Дениса Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси



