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Не поверите, «Мона Лиза» возглавила список самых неинтересных достопримечательностей Европы

03.05.2019 21:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи, выставленная в парижском Лувре, возглавила список неинтересных достопримечательностей Европы, сообщает Sky News.




Опрос провела британская авиакомпания-лоукостер EasyJet, опросившая две тысячи туристов.

 

Вторую строчку списка занял Чекпойнт Чарли — пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, который был создан после разделения столицы стеной. В тройку лидеров также вошел «Писающий мальчик» в Брюсселе.

 

Далее в списке последовали знаменитое кабаре "Мулен Руж" в Париже, памятник "Русалочке" в Копенгагене, Эйфелева башня, Испанская лестница и фонтан Треви в Риме, Лувр и Пизанская башня.

 
 
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«Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи, выставленная в парижском Лувре, возглавила список неинтересных достопримечательностей Европы, сообщает Sky News.
 
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