Юрий Воронежцев: Лукашенко подпишет указ – и запустят АЭС ко дню Октябрьской революции

Роландас Паксас, который накануне встречался с Лукашенко в Как известно, эту дату назвал европарламентарий из Литвы, который накануне встречался с Лукашенко в Минске

- Это станет мировым прецедентом: никогда еще АЭС не запускали во время строительства. Но у нас может быть все, что угодно: Лукашенко подпишет указ – и запустят ко дню Великой Октябрьской социалистической революции или к своему дню рождения. У нас в Гомеле сортир открыли за миллион долларов к приезду первого лица, два дня поработал – и закрыли. Но сейчас вроде снова открыли – все хочу сходить туда на экскурсию.





- Первый реактор на БелАЭС планировали запустить в 2020 году, теперь сроки переносятся на более ранее время. Допустим ли такой подход в ядерной энергетике?





- Запуск реактора – крайне сложный и опасный процесс, потому что все аварии случаются во время запусков, ремонтов, перемены мощности. На Ровенской станции загорелся трансформатор – это очень опасно. Говорят, ничего страшного, мол, где трансформатор, а где реактор. Дело в том, что трансформатор завязан на генератор, генератор – на турбину – парогенератор – реактор. Реактор надо глушить. А все манипуляции с увеличением или уменьшением мощности – опасная вещь.

В такой короткий срок я не представляю, как это можно сделать. Никак! Разве что с помощью указа, при помощи которых очищают землю от радионуклидов. Системы надо проверить по отдельности, потом – в комплексе. Повторюсь: в нашей стране возможно все, что угодно, но это будет неправильно и крайне опасно.





- Инфраструктура ведь тоже не готова к пуску реактора: до сих пор неизвестно, где и как будут храниться отработанное ядерное топливо.





- С отходами вообще полный мрак.





Реактор вырабатывает кучу самых разных отходов. Самые опасные, самые радиоактивные отходы – тепловыделяющие сборки, которые работают 3-4 года, потом их достают и никуда их везти не нужно, потому что в миллион раз становятся радиоактивнее; сборки выдерживаются в бассейнах выдержки, зачастую прямо рядом с реактором. Я видел эти стержни в бассейне, которые стоят вертикально и светятся голубеньким красивым светом. Там они должны стоять лет 5-6, потом их теоретически в специальных вагонах под специальной охраной куда-то везти. В США после теракта 11 сентября их вообще никуда не возят.





А здесь вроде как теоретически их можно повезти. Но куда? Только в Россию, с которой нет контракта на переработку. А если даже будет подписан контракт, в чем я сомневаюсь (в России законодательно прорабатывается вопрос о запрете приема радиоактивных отходов из-за границы), приняли от белорусов отходы, переработали на ПО “Маяк”, извлекли оттуда нужные элементы, а остатки все равно вернут назад. В России отходы захораниваться не будут – вернутся назад. Куда вернутся? В какое хранилище? Построенный по какому проекту, каким объемом, кто деньги даст на строительство хранилища?





Выделяются жидкие отходы. Хотя реактор контурный, но с первого реактора все равно делаются смывки, потому что, говоря грубым языком, трубы окисляются, продукты окисления попадают в воду, которая должна очищаться, фильтроваться. Значит, жидкие отходы тоже должны где-то храниться. Сейчас их выпаривают, фильтруют и где-то хранят.





Знаете, вообще вся эта атомная электростанция – полный абсурд: кто мог придумать строительство АЭС в Беларуси? Во времена Советского Союза в Беларуси строили свинарники на 100 тысяч голов, м'ясо шло по всему СССР, а нам оставались только головы, хвосты и г…но, извините. Первоначально планировалось, что АЭС станет экспортно ориентированным производством, правда, сейчас выяснилось, что никто не станет покупать электроэнергию.





Но смотрите, какая получилась схема. Россия дает деньги (кредит на строительство), зарабатывает на строительстве “Росатом”, зарабатывают российские банки. Планировлаось, что электричество будут продавать в Европу. Допустим, Европа будет покупать. Что остается нам? Нам остаются только радиоактивные отходы, а своего электричества у нас и так полно. Идиотизм, который мне не хочется даже обсуждать. Со всех сторон – экономики, экологии, морали – везде клин.





Строительство АЭС – политическое решение. Беларусь должна быть похода на Советский Союз, а в СССР обязательно должен быть свой спутник и АЭС.







