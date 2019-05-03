Трамп рассчитывает скоро начать работу с РФ над ядерной сделкой, Китай может присоединиться к ней позднее

Источник материала: Интерфакс

Вашингтон и Москва в скором времени могут начать переговоры по ядерному соглашению, затем к этой работе, возможно, присоединится Пекин, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что, возможно, мы скоро начнем что-то делать с Россией (по ядерному соглашению)", - сказал он журналистам в Белом доме, добавив, что не исключает, что со временем к переговорному процессу может подключиться Пекин.

"Мы будем говорит о нераспространении (ядерного оружия - ИФ), о некоем ядерном соглашении, причем я думаю, что оно может получиться в достаточной степени всеобъемлющим", - добавил президент США.