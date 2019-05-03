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На Радуницу изменится движение общественного транспорта в Минске

03.05.2019 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В предстоящие выходные сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Радуницу изменится движение общественного транспорта в Минске

А во вторник, на Радуницу, все подъездные дороги к местам захоронения будут находиться под контролем правоохранителей. Будут организованы дополнительные места для стоянки авто, так что водителям нужно обратить внимание на временные знаки.

На Радуницу изменится движение общественного транспорта в Минске

Станислав Соловей, официальный представитель управления ГАИ МВД Республики Беларусь:
В период посещения Северного кладбища там будет организовано одностороннее движение по автодороге Заславль Колодищи. Те люди, которые будут посещать Северное кладбище на своем транспорте, будут заезжать со стороны дороги Минск – Калачи – Мядель. Парковка будет организована по правой обочине и на гостевых стоянках кладбища.

На Радуницу изменится движение общественного транспорта в Минске

Уже с воскресенья до 7 мая к Западному, Михановическому, Колодищанскому кладбищам, а также кладбищу «Королёв Стан» пустят дополнительные автобусные маршруты. Расписание можно уточнить на сайте «Минсктранса».

Кстати, 4 мая и 11 мая городской транспорт будет работать по графику буднего дня. 5 и 6 мая троллейбусы будут курсировать по графику субботы, автобусы – по графику воскресенья, трамваи – по графику выходного дня. А 7, 8 и 9 мая автобусы и троллейбусы по графику воскресного дня, трамваи – по графику выходного дня.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В предстоящие выходные сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А во вторник, на...
 
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