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На Радуницу изменится движение общественного транспорта в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В предстоящие выходные сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
А во вторник, на Радуницу, все подъездные дороги к местам захоронения будут находиться под контролем правоохранителей. Будут организованы дополнительные места для стоянки авто, так что водителям нужно обратить внимание на временные знаки.
Станислав Соловей, официальный представитель управления ГАИ МВД Республики Беларусь:
Уже с воскресенья до 7 мая к Западному, Михановическому, Колодищанскому кладбищам, а также кладбищу «Королёв Стан» пустят дополнительные автобусные маршруты. Расписание можно уточнить на сайте «Минсктранса».
Кстати, 4 мая и 11 мая городской транспорт будет работать по графику буднего дня. 5 и 6 мая троллейбусы будут курсировать по графику субботы, автобусы – по графику воскресенья, трамваи – по графику выходного дня. А 7, 8 и 9 мая автобусы и троллейбусы по графику воскресного дня, трамваи – по графику выходного дня.
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Новости Беларуси. В предстоящие выходные сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А во вторник, на...
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