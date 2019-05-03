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Мужчину спасли на пожаре в Червене
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28-летнего мужчину спасли на пожаре в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло в нежилом деревянном доме. Огнем повреждены потолок, стены и диван. Пострадавшего с сильными ожогами госпитализировали.
Причина пожара устанавливается.
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Новости Беларуси. 28-летнего мужчину спасли на пожаре в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в нежилом деревянном доме. Огнем...
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