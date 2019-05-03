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Мужчина пошёл с вилами на милиционера в Столбцах

03.05.2019 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отец с двумя сыновьями напали на соседа и милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина пошёл с вилами на милиционера в Столбцах

Происшествие случилось в деревне Вязовец. Во время совместного распития спиртного у хозяев дома возникла ссора с гостем, которая вылилась в драку. В результате 32-летнего мужчину ранили ножом в руку. Пострадавшего доставили в больницу.

Мужчина пошёл с вилами на милиционера в Столбцах

Но скорая помощь понадобилась снова. Разгневанный хозяин пошел на участкового милиционера с вилами, а его сыновья стали крушить служебный автомобиль металлической трубой. Неадекватное поведение прекратили только предупредительные выстрелы милиционера. Быстро подоспели его коллеги и задержали дебоширов.
 
 
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Новости Беларуси. Отец с двумя сыновьями напали на соседа и милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось в деревне Вязовец. Во...
 
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