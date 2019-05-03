Вкусно и быстро. Ленивые вареники с вишней

В качестве сюрприза будут вишни. Ягоды подойдут как свежие, так замороженные или консервированные. Главное, чтобы без косточек. Вместо вишен можно использовать любые другие сезонные ягоды: клубнику, смородину, черешню.

Муку к творожной массе лучше подсыпать порциями, чтобы тесто не получилось рассыпчатым. Количество муки подгоняйте под влажность и жирность творога.

Растираем творог с сахаром, яйцом и солью. Добавляем муку, замешиваем тесто.

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На подпыленной мукой поверхности обминаем тесто. Отделяем от общей массы часть и скатываем из нее колбаску. Приплюснем ее, чтобы получился длинный прямоугольник.

На одинаковом расстоянии друг от друга выкладываем по одной вишенке по всей длине прямоугольника. Накрываем ягоды свободным краем теста и нарезаем квадратиками. Края скрепляем вилкой.

Варим вареники в кипящей воде в течение минуты с момента всплывания.

Подаем горячими с густой сметаной, сливочным маслом, сахаром или сиропом из вишневого сока.

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