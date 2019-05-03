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В Минске назвали лучшие печатные СМИ

04.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске назвали победителей национального конкурса печатных СМИ «Золотая литера», передает «МИР 24».

Всего было более 300 претендентов на победу. В итоге заветные статуэтки получили 23 журналиста. Победителей выбирали в разных номинациях: от общественно-политической до спортивной. Также наградили лучший интернет-проект и вручили специальный приз «За вклад в журналистику».

«Что такое журналистская работа? Это работа большого коллектива людей. Это и корректоры, и верстальщики, и редакторы. И каждый из них причастен к твоей работе. Когда здесь собирается столько журналистов, столько коллег, это значит, наша общая победа, общее дело, которое мы делаем и будем стараться делать еще лучше», – говорит обозреватель редакции «СБ-Беларусь сегодня» Евгений Кононович.    

«Все общественные, социальные явления, которые происходят в нашей жизни, в нашей стране, привлекают внимание журналистов, являются информационными поводами для самых разных выступлений. Это и есть сегодняшний результат», – утверждает министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.        

В жюри вошли представители министерства информации, политологи, депутаты и общественные деятели. Престижную награду традиционно вручают в рамках выставки «СМИ в Беларуси».



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Теги: Минск
 
 
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Всего было более 300 претендентов на победу. В итоге заветные статуэтки получили 23 журналиста.
 
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