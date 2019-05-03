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Нацбанк Беларуси сохранит ставку рефинансирования на уровне 10%

04.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный банк Беларуси сохранит ставку рефинансирования на уровне 10% годовых, сообщает «МИР 24».

«Мы не можем полностью пренебречь рисками со стороны внешних условий. Поэтому мы сегодня сохранили ставку рефинансирования на неизменном уровне. В последующем правление Национального банка как всегда будет учитывать весь комплекс внешних и внутренних условий, а также изменения баланса между инфляционными и дефляционными факторами», – заявил председатель правления банка Павел Каллаур.

При этом инфляция в Беларуси ускорилась: к марту годовой показатель достиг отметки 5,8%. Но подобная динамика, как отметили в правлении Нацбанка, обусловлена исключительно краткосрочными факторами. 



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Председатель правления банка пояснил, что регулятор не может пренебречь рисками со стороны внешних факторов.
 
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