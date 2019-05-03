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Белорусская милиция 9 мая перейдет на усиленный режим службы

04.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусскую милицию 9 мая переведут на усиленный режим несения службы. В местах празднования будут дежурить также спасатели и медики. 

«Утром предполагается установка 25 пунктов пропуска, а к вечерним мероприятиям их количество увеличится до 55. Безусловно, без внимания не останутся наши ветераны. Для них будут организованы дополнительные пункты пропуска и в случае необходимости им будет оказана помощь по доставке к месту жительства, в том числе с использованием транспорта ОВД», – сообщил начальник управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Беларуси Дмитрий Курьян.

Поблажек за распитие спиртных напитков в общественных местах не обещают. Усилят контроль и за водителями.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в поездах между Беларусью и Россией.



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В местах празднования будут дежурить спасатели и медики.
 
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