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Белорусская милиция 9 мая перейдет на усиленный режим службы
04.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусскую милицию 9 мая переведут на усиленный режим несения службы. В местах празднования будут дежурить также спасатели и медики.
Поблажек за распитие спиртных напитков в общественных местах не обещают. Усилят контроль и за водителями.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно
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В местах празднования будут дежурить спасатели и медики.
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