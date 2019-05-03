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Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ

04.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ

Гродненщина отмечена сразу 15 наградами. Это самое большое число наград среди всех областей Беларуси.

В Минске в рамках ХХІІІ Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі» подвели итоги XV Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая Литера» и наградили победителей.

Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ

Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ

Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ

 Гродненщина отмечена сразу 15 наградами. Это самое большое число наград среди всех областей Беларуси.

Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ

Лучшими признаны проекты районных газет «Астравецкая праўда», «Слонімскі веснік» и мостовской «Зары над Нёманам». Дипломы в индивидуальных номинациях получили заместитель главного редактора щучинской газеты «Дзянніца» Анна Виленцевич и ответственный секретарь газеты «Перспектива» Станислав Маевский. Двумя дипломами в разных номинациях отмечены проекты газет «Перспектива», новогрудской «Новае жыццё» и сморгонской «Светлы шлях». Также в числе лучших – проекты областной газеты «Гродзенская праўда», «Свіслацкай газеты», «Лідскай газеты» і «Дзянніцы».

Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ

В номинации«Лучшие материалы историко-краеведческой тематики» лучшим в стране был признан интернет-проект «Астравецкай праўды» «Гарадскі шпацыр», посвященный Году малой родины. Реализуют его журналист Рита Дремо и оператор Антон Мальшевский совместно с учениками СШ №1 Романом Дремой и Миланой Макей. Молодые жители Островца гуляют по улицам города, параллельно узнают и рассказывают зрителям их историю, чем они живут сегодня, передают воспоминания старожилов, изучают архивные документы, посещают предприятия и организации. Помимо исторических фактов, видео дополняют бэкстэйджи, размышления, игровые моменты, опросы прохожих и многое другое. Благодаря необычному выбору ведущих – а это ученики островецкой школы – проект получился особенно интересным для молодежи и позволяет заинтересовать подрастающее поколение историей родного города. И еще раз показать, насколько прекрасен  родной белорусский язык, на котором непринужденно разговаривают ведущие.

Еще один проект, приуроченный  Году малой родины, реализует коллектив «Слонімскага весніка». Он стал лучшим в номинации «Лучшие материалы культурной тематики».

Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ

Название говорит само за себя: «Наши земляки». Это серия публикаций об удивительных людях раз­ных поколений и профессий – от министра до одаренной шестиклассницы, которая прославляет свою малую родину пес­ней и хорошей учебой. Читатели газеты уже познакомились с целой плеядой выдающихся земляков, среди которых музыкант с мировым именем Аркадий Володось, заместители министров Алек­сандр Кручанов и Геннадий Трубило, благочинный Слонимского церковного округа протоиерей Вадим Петлицкий и настоятельница Гродненского Свято-Рожде­ство-Богородичного женского монастыря игумения Гавриила, заслуженный учитель Беларуси Елена Руцкая и многие другие. Проект продолжается, а значит, еще о многих выдающихся уроженцах слонимской земли расскажет газета.

Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ

Полюбился читателям и проект «Зары над Нёманам» «Мосты спортивные». Тема спорта была выбрана неслучайно: в районе развивается и всячески поддерживается как массовый спорт, так и спорт высших достижений. Спортивные школы культивируют разные виды спорта. Но наиболее популярными и ре­зультативными являются гребля на байдарках и каноэ, баскетбол и волейбол. Спортсмены до­биваются высоких результатов не только на областных и республиканских соревнованиях, но и на международных. У всех на слуху такие имена, как Олег Юреня, Инна Савчук, Ирина Вен­ская, Ульяна Басалыга, которые не раз становились героями журналистских публикаций не только районной газеты, но и областной, республиканских.
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ

Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ

Проект «Мосты спортивные» – это материалы о достижениях спортсменов, соревнованиях, развитии массового спорта. И, что важно, они есть буквально в каждом номере районной газеты. За серию этих материалов коллектив газеты отмечен «Золотой Литерой» в номинации «Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни». 

Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ
Три «Золотые Литеры» и 12 дипломов: проекты журналистов Гродненщины стали победителями Национального конкурса СМИ

"ГП"

 
Теги: Минск
 
 
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Гродненщина отмечена сразу 15 наградами. Это самое большое число наград среди всех областей Беларуси. В Минске в рамках ХХІІІ Международной...
 
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