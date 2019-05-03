ХХІІІ Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" открылась в Минске

Источник материала: Ивьевский край

Свою презентационную площадку на выставке открыла Гродненская область

Сегодня в Минске начала работу ХХІІІ Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі", сообщает БЕЛТА .

На выставке будет представлено более 50 экспонентов. Широко будут показаны печатные и электронные СМИ, а также сетевые издания, которые начали регистрироваться в нашей стране согласно нововведению в законодательство с 1 декабря 2018 года.





Как рассказали в Министерстве информации, посетителям форума будет предложена насыщенная программа мероприятий, состоящая из презентаций информационных и интернет-проектов, автограф-сессий, мастер-классов. Руководители средств массовой информации и журналисты, представители экспертного сообщества обсудят значимые вопросы функционирования медиасферы, роли СМИ в развитии общества и государства в рамках деловой программы. Ряд мероприятий будет посвящен региональным средствам массовой информации, которые расскажут об участии в социально-экономическом развитии своих регионов. Состоится презентация спортивных изданий.





Большое место в программе выставки отведено проектам БЕЛТА, пресс-служб и коммуникационных агентств. В частности, Белорусское телеграфное агентство представит на форуме уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов, познакомит с партизанскими журналами и предложит посетителям отведать партизанской каши. Стенд БЕЛТА также презентует традиции суверенной Беларуси, станет площадкой для встречи со спортсменами и установления нового рекорда.











На отдельном стенде, подготовленном с помощью Уполномоченного по делам религий и национальностей, будут экспонироваться СМИ диаспор. Будут представлены страны Балтии, Украина, Россия. Приедет также делегация из Узбекистана. Посольство Китая в Беларуси познакомит гостей выставки с китайскими СМИ. Кроме того, в день открытия выставки состоится церемония награждения победителей конкурса за лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Беларуси и сотрудничества с соотечественниками за рубежом.





Среди других особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ, среди которых интернет-издание Мediana.by, основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы.





Традиционно в рамках выставки 3 мая на площадке "Дипсервис холл" (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок.

4 мая на "СМІ ў Беларусі" - детский день. Впервые выставка будет представлена глазами самых юных ее участников - детей. Планируется подготовка специальных репортажей о выставке юными журналистами.













Среди участников выставки также операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Так, на стенде РУП "Белсоюзпечать" пройдут презентации книг и автограф-сессии, интервью и мастер-класс по лепке из кинетического песка, конкурс детского рисунка, квест, посвященный Великой Отечественной войне. Будет работать интерактивная фотозона "Беларусь помнит" и зона кафе.

В преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков предприятие РУП "Белпочта" проведет промомероприятие "Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной войны". Посетители выставки смогут подписать почтовые карточки и открытки и поблагодарить за мир на родной земле тех, кто подарил долгожданную Победу. Весточки ветеранам с добрыми и теплыми пожеланиями сотрудники предприятия доставят бесплатно в любую точку Беларуси.









Свои презентационные площадки открыли и представители СМИ Гродненской области. В их числе областная газета "Гродзенская праўда", а также районные газеты и отраслевые издания. В частности на стенде "Гродзенскай праўды" вместе с печатными версиями издания проходит и презентация проектов областного СМИ, которые созданы журналистами и фотокорреспондентами и которые получили большую популярность среди посетителей сайта газеты: "Гродненщина синеокая", "Имя героя. Беларусь помнит" и другие.









На своих стендах белорусские СМИ представят проекты в рамках республиканской акции "Беларусь помнит".

XXIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет с 2 по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Церемония открытия состоится сегодня в 12.00. Центральными темами выставки станут 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины.







Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.

Александр Лукашенко: успешное развитие журналистики - один из важнейших факторов информационного суверенитета

Успешное развитие журналистики - один из важнейших факторов информационного суверенитета Беларуси. Это отмечается в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко участникам ХХІІІ Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі", которое на торжественном открытии выставки зачитал заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк.

"Успешное развитие профессиональной журналистики является одним из важнейших факторов обеспечения информационного суверенитета Беларуси. Соблюдение этических норм, принципов честности и достоверности подачи новостей, наличие четкой гражданской позиции - это признак солидных и вызывающих доверие печатных и электронных изданий, телевизионных проектов, готовых противостоять вызовам современности", - подчеркивается в приветствии.

Совершенствуя и развивая журналистскую сферу, наполняя ее глубоким аналитическим содержанием, СМИ должны прежде всего работать на благо народа и государства, соблюдать мир и согласие в обществе, беречь национальное единство.

Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась сегодня Минске и будет работать по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. В ней участвуют более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Она разместилась на площади более 1 тыс. кв.м.

Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Среди особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ, среди которых интернет-издание Мediana.by, основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы. Традиционно в рамках выставки 3 мая на площадке "Дипсервис Холл" (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. А 4 мая на "СМІ ў Беларусі" - детский день. Выставка будет представлена глазами самых юных ее участников.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.





Александр Карлюкевич: каждый журналист должен осознавать свою ответственность

Каждый журналист должен осознавать свою ответственность, заявил министр информации Александр Карлюкевич на церемонии торжественного открытия XXIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі".







"Мы видим, как стремительно развиваются новые технологии, растут объемы информационных потоков, рождаются новые медиаформаты и в целом меняется парадигма самой журналистики. Но фундаментальные основы журналистики остаются неизменными: безусловная приверженность фактам, объективность, непредвзятость, профессионализм, жажда самореализации и творческий поиск. Журналисту также необходимо осознание своей ответственной миссии", - подчеркнул Александр Карлюкевич.

Он отметил, что в очередной раз в канун профессиональных праздников журналистов форум "СМІ ў Беларусі" гостеприимно распахнул свои двери для белорусского и зарубежного медиасообщества, для всех читателей, зрителей, слушателей. "Я рад приветствовать и постоянных участников выставки, и тех, кто впервые здесь. Нас всех объединяет журналистика. И всех нас волнует ее настоящее и будущее. Сегодня в зале я вижу многих молодых коллег, будущих акул пера и звезд экрана, и не только телевизионных. Хочу выразить уверенность, что нынешняя выставка окажется не просто интересной, но и весьма полезной", - сказал министр.

Разрабатывая программу выставки, Министерство информации видело своей задачей сделать ее максимально насыщенной. "Мы постарались сделать так, чтобы у нас было больше экспертов, спикеров с разными точками зрения. Постарались несколько расширить рамки, вовлекая в работу выставки распространителей печати, издателей, самое широкое пиар-сообщество, профессионалов из сферы социальных медиа, - рассказал Александр Карлюкевич. - Именно на стыке отраслей наиболее очевидны точки роста современной журналистики, точки развития современных СМИ. Насыщенность и масштабность этому событию придает участие в выставке наших добрых друзей, приехавших издалека. Отрадно, что вас так много. Огромное спасибо за теплое и доброе отношение к Беларуси".







В выставке, которая проводится с 2 по 4 мая, участвуют более 50 экспонентов. Широко представлены печатные и электронные СМИ, а также сетевые издания, которые начали регистрироваться в нашей стране согласно нововведению в законодательство с 1 декабря 2018 года.

Посетителям форума предложена насыщенная программа мероприятий, состоящая из презентаций информационных и интернет-проектов, автограф-сессий, мастер-классов. Руководители средств массовой информации и журналисты, представители экспертного сообщества обсудят значимые вопросы функционирования медиасферы, роли СМИ в развитии общества и государства в рамках деловой программы. Ряд мероприятий будет посвящен региональным средствам массовой информации, которые расскажут об участии в социально-экономическом развитии своих регионов. Состоится презентация спортивных изданий.

На своих стендах белорусские СМИ представят проекты в рамках республиканской акции "Беларусь помнит". Большое место в программе выставки отведено проектам БЕЛТА, пресс-служб и коммуникационных агентств. В частности, Белорусское телеграфное агентство представляет на форуме уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов, знакомит с партизанскими журналами. Стенд БЕЛТА также презентует традиции суверенной Беларуси, станет площадкой для встречи со спортсменами и установления нового рекорда.







Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Среди особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ, среди которых интернет-издание Мediana.by, основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы. Традиционно в рамках выставки 3 мая на площадке "Дипсервис Холл" будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. А 4 мая на "СМІ ў Беларусі" детский день. Выставка будет представлена глазами самых юных ее участников.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, Национального выставочного центра "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.

СМИ надо больше концентрироваться на продвижении позитивной повестки дня

Александр Карлюкевич

Министр информации Беларуси

СМИ надо больше концентрироваться на продвижении позитивной повестки дня, заявил министр информации Александр Карлюкевич на церемонии торжественного открытия XXIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі".

"Честно представляя обществу жизнь во всем ее многообразии и не скрывая проблем, СМИ все же надо больше концентрироваться на продвижении позитивной повестки дня. Не разрушать, но созидать", - сказал Александр Карлюкевич.

Министр акцентировал особое внимание на распространении фейковой информации: "Целые государства на разных континентах сегодня не просто выражают озабоченность засилием фейк-ньюзов, ненависти и жестокости в медиапространстве, а на законодательном уровне пытаются бороться с этим глобальным злом. Понимая его природу, мы понимаем и то, что одними запретами правду не защитить, а ненависть не остановить. Именно в этой ситуации как никогда важна роль профессиональных, авторитетных СМИ. Вы можете эффективно противостоять этой общей для разных стран и народов проблеме".

По словам Александра Карлюкевича, все, что для этого требуется, - свято блюсти принципы журналистики и превыше всего ценить доверие аудитории - своего главного редактора. "Люди, поверьте, хотят доверять вам, а не сомнительным ресурсам то ли желтых, то ли черных оттенков", - добавил он.

В выставке, которая проводится с 2 по 4 мая, участвуют более 50 экспонентов. Широко представлены печатные и электронные СМИ, а также сетевые издания, которые начали регистрироваться в нашей стране согласно нововведению в законодательство с 1 декабря 2018 года.

Посетителям форума предложена насыщенная программа мероприятий, состоящая из презентаций информационных и интернет-проектов, автограф-сессий, мастер-классов. Руководители средств массовой информации и журналисты, представители экспертного сообщества обсудят значимые вопросы функционирования медиасферы, роли СМИ в развитии общества и государства в рамках деловой программы. Ряд мероприятий будет посвящен региональным средствам массовой информации, которые расскажут об участии в социально-экономическом развитии своих регионов. Состоится презентация спортивных изданий.

На своих стендах белорусские СМИ представят проекты в рамках республиканской акции "Беларусь помнит". Большое место в программе выставки отведено проектам БЕЛТА, пресс-служб и коммуникационных агентств. В частности, Белорусское телеграфное агентство представляет на форуме уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов, знакомит с партизанскими журналами. Стенд БЕЛТА также презентует традиции суверенной Беларуси, станет площадкой для встречи со спортсменами и установления нового рекорда.

Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Среди особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ, среди которых интернет-издание Мediana.by, основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы. Традиционно в рамках выставки 3 мая на площадке "Дипсервис Холл" будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. А 4 мая на "СМІ ў Беларусі" детский день. Выставка будет представлена глазами самых юных ее участников.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, Национального выставочного центра "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.





Редкие военные фото и спортивные рекорды - стенд БЕЛТА на выставке СМИ

Белорусское телеграфное агентство представит на XXIII Международной специализированной выставке "СМI ў Беларусi" уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов, познакомит с партизанскими журналами и предложит посетителям отведать партизанской каши. Стенд БЕЛТА также презентует традиции суверенной Беларуси, станет площадкой для встречи со спортсменами и установления нового рекорда.

Весь долгий путь, пройденный до Великой Победы, отражен в фотоэкспозиции, посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, - "75 мгновений войны". Среди кадров - аэрофотосъемка горящего Минска после налетов люфтваффе 24-25 июня 1941 года, эшелоны советских военнопленных, немецкой техники на столичных улицах, победное водружение знамени над Брестской крепостью, радостная встреча освободителей и разбор завалов в разрушенной столице на нынешнем проспекте Независимости. Экспозиция включает и портрет легендарного фотокорреспондента БЕЛТА Владимира Лупейко, прошедшего всю войну, а также его работы, по праву ставшие гордостью агентства.

О борьбе и жизни белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны ведет подробный рассказ совместный проект БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории ВОВ - "Партизанская летопись", презентация которого состоится в первый день работы выставки. Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которые сегодня зачастую являются единственными документальными источниками, рассказывающими о событиях военного времени.

Узнать вкус партизанских будней поможет презентация-дегустация "Партизанская каша", которая пройдет у стенда БЕЛТА для всех гостей выставки.

Память о героическом прошлом дает нам возможность больше понимать и ценить день сегодняшний. Проект "Традиции суверенной Беларуси" ярко показывает суверенный путь страны и то культурное наследие, которое за четверть века белорусы не только сохранили, но и приумножили.

Во второй день работы выставки, 3 мая, пройдет презентация мультимедийного проекта БЕЛТА "Страницы белорусского спорта", посвященного предстоящим II Европейским играм. Посетители смогут получить автограф у известных белорусских спортсменов, принимающих участие во II Европейских играх, а также стать свидетелями нового спортивного рекорда. Какого? Организаторы пока держат в секрете и приглашают гостей узнать самим.







В свое время Белорусское телеграфное агентство получило эксклюзивную возможность рассказать о найденном неизвестном стихотворении Максима Богдановича и провело конкурс на его лучший литературный перевод с русского на белорусский язык. Встреча с победителями этого конкурса состоится на выставке 4 мая, в ней примут участие представители Литературного музея Максима Богдановича и Союза писателей Беларуси.

БЕЛТА также будет проводить тесты и викторины для детей от газеты "7 дней", презентацию "Маршрутов для юных путешественников" от официального сайта Республики Беларусь belarus.by и мастер-класс для юных фотолюбителей, который даст профессионал своего дела фотокорреспондент агентства Оксана Манчук.





XХIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" состоится с 2 по 4 мая в выставочном комплексе по просп. Победителей, 14. Вход свободный. Она проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов государственного управления, ведущих СМИ, общественных организаций.

"СМІ ў Беларусі" - возможность для студентов журфака познакомиться с работодателями - замдекана



Выставка "СМІ ў Беларусі" - возможность для студентов журфака познакомиться с потенциальными работодателями, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель декана по воспитательной работе и социальным вопросам факультета журналистики БГУ Федор Дробеня. "Благодаря этой выставке студенты увидят, что изменилось на медиапространстве за последнее время, познакомятся с работодателями, чтобы впоследствии устроиться на работу или попробовать себя в качестве внештатников. Это очень важно, поэтому мы стараемся, чтобы студенты всех курсов, особенно первого и второго, посетили выставку", - сказал Федор Дробеня. Он обратил внимание, что факультет журналистики делает упор на подготовке универсальных журналистов. "Мы делаем акцент на знаниях в политике, экономике, культуре, спорте, чтобы журналист мог ориентироваться абсолютно во всех сферах и найти себя в любой ситуации. Разделение на специальности - это условность, потому что, к примеру, печатник может не только верстать и писать в газету, но и создавать видеоконтент, фотоиллюстрации, редактировать сайт. То же самое касается и других специальностей", - заметил замдекана. Федор Дробеня рассказал, что на стенде факультета журналистики можно познакомиться со студенческим фотопроектом "Уникальная Беларусь". "Его инициировали сами студенты. К нам поступило более 100 заявок из разных учреждений высшего образования. Этим проектом мы хотели показать, что, имея под рукой только мобильный телефон, можно сделать прекрасные снимки, создать картину о том или ином событии", - он. Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась сегодня в Минске и будет работать по 4 мая. В ней участвуют более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и Китая. Экспозиция, разместившаяся на площади более 1 тыс. кв.м, отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Среди особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ, среди которых интернет-издание Мediana.by, основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы. Традиционно в рамках выставки 3 мая на площадке "Дипсервис Холл" будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. А 4 мая на "СМІ ў Беларусі" детский день, выставка будет представлена глазами самых юных ее участников. Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, Национального выставочного центра "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.



