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ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи
04.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 апреля 2019 0:57 2379
ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи
Освящение куличей в Покровском храме д. Чижевичи Пасха — один из самых радостных и почитаемых православными верующими праздников. В Великую субботу традиционно в храмах и церквях проходят освящения пасхальных куличей, крашенных яиц.
В Чижевичах большинство верующих пришло к полудню. Многие хозяйки по старинке пекли пироги и пасхи по своим рецептам, а не покупали в магазине, потому их было видимо-невидимо разных видов и сортов.
Никому не приходилось долго ожидать освящения пасхальных символов, со словами поздравления священник проходил возле рядов. Часть праздничной трапезы верующие оставляли в церкви для нуждающихся.
Информационно-новостной портал «Солигорск-Новости» искренне поздравляет всех православных верующих со Светлым праздником Пасхи. Мы желаем вам удачи, радости, спокойствия, счастья. Христос Воскресе!!!
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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28 апреля 2019 0:57 2379 ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ...
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