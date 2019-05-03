Источник материала: Soligorsk News



ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Дарья Седун

Освящение куличей в Покровском храме д. Чижевичи Пасха — один из самых радостных и почитаемых православными верующими праздников. В Великую субботу традиционно в храмах и церквях проходят освящения пасхальных куличей, крашенных яиц.

В Чижевичах большинство верующих пришло к полудню. Многие хозяйки по старинке пекли пироги и пасхи по своим рецептам, а не покупали в магазине, потому их было видимо-невидимо разных видов и сортов.

















Никому не приходилось долго ожидать освящения пасхальных символов, со словами поздравления священник проходил возле рядов. Часть праздничной трапезы верующие оставляли в церкви для нуждающихся.





















Информационно-новостной портал «Солигорск-Новости» искренне поздравляет всех православных верующих со Светлым праздником Пасхи. Мы желаем вам удачи, радости, спокойствия, счастья. Христос Воскресе!!!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».