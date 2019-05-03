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ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи

04.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 апреля 2019 0:57 2379

ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Дарья Седун

Освящение куличей в Покровском храме д. Чижевичи Пасха — один из самых радостных и почитаемых православными верующими праздников. В Великую субботу традиционно в храмах и церквях проходят освящения пасхальных куличей, крашенных яиц. 

ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи

В Чижевичах большинство верующих пришло к полудню. Многие хозяйки по старинке пекли пироги и пасхи по своим рецептам, а не покупали в магазине, потому их было видимо-невидимо разных видов и сортов.

ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи
ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи
ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи
ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи

Никому не приходилось долго ожидать освящения пасхальных символов, со словами поздравления священник проходил возле рядов. Часть праздничной трапезы верующие оставляли в церкви для нуждающихся.

ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи
ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи
ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи
ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи
ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ освятили яйца и куличи

Информационно-новостной портал «Солигорск-Новости» искренне поздравляет всех православных верующих со Светлым праздником Пасхи. Мы желаем вам удачи, радости, спокойствия, счастья. Христос Воскресе!!!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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28 апреля 2019 0:57 2379 ПАСХА – 2019 в Солигорске: В Покровском храме д. ЧИЖЕВИЧИ...
 
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