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Глава МИД Литвы: Побывавший в Беларуси экс-президент Паксас не представляет страну

04.05.2019 07:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-президент Литвы Роландас Паксас, который встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, не представляет Литву, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Delfi.



«Он представляет себя и еще, как говорит, кого-то, но я хочу обратить внимание на то, что он точно не представляет Литву, не представляет наши ведомства и нашу политику», — заявил министр.

Сам Паксас на пресс-конференции после визита заявил, что его поездка в Беларусь была продолжением визита в Россию (в декабре прошлого года он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным). Паксас сообщил, что БелАЭС запустят в декабре. Какие-либо подробности он не уточнил. Кроме того, по словам Паксаса, президент Беларуси высказался в поддержку предложения о демилитаризации в Балтийском регионе.

Напомним, Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Литвы, депутатом Европейского Парламента Роландасом Паксасом 2 мая. Лукашенко отметил, что нечасто литовские политики приезжают в Минск, чтобы поговорить о проблемах в двусторонних отношениях, а визит Паксаса станет хорошим началом обсуждения существующих проблем. На встрече с Паксасом белорусский президент заявил, что тема БелАЭС в Литве слишком политизирована. Сам же экс-президент страны-соседки предложил создать международную экспертную группу из всех стран. Такая группа, уверен Паксас, поможет убедить людей в безопасности этого проекта.


Роландас Паксас был президентом Литвы с 2003 по 2004 годы. Он был единственным лидером Литвы, которого отстранили от власти через импичмент. Причиной был коррупционный скандал. Позже его признали невиновным, и Паксас через Европейский суд по правам человека добился восстановления в праве избираться на государственные должности. Сейчас он депутат Европарламента от Литвы.


 
Теги: Минск
 
 
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Экс-президент Литвы Роландас Паксас, который встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, не представляет Литву, заявил министр иностранных дел Литвы...
 
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