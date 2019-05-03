Глава МИД Литвы: Побывавший в Беларуси экс-президент Паксас не представляет страну









«Он представляет себя и еще, как говорит, кого-то, но я хочу обратить внимание на то, что он точно не представляет Литву, не представляет наши ведомства и нашу политику», — заявил министр.





Сам Паксас на пресс-конференции после визита заявил, что его поездка в Беларусь была продолжением визита в Россию (в декабре прошлого года он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным). Паксас сообщил, что БелАЭС запустят в декабре. Какие-либо подробности он не уточнил. Кроме того, по словам Паксаса, президент Беларуси высказался в поддержку предложения о демилитаризации в Балтийском регионе.





Напомним, Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Литвы, депутатом Европейского Парламента Роландасом Паксасом 2 мая. Лукашенко отметил, что нечасто литовские политики приезжают в Минск , чтобы поговорить о проблемах в двусторонних отношениях, а визит Паксаса станет хорошим началом обсуждения существующих проблем. На встрече с Паксасом белорусский президент заявил, что тема БелАЭС в Литве слишком политизирована. Сам же экс-президент страны-соседки предложил создать международную экспертную группу из всех стран. Такая группа, уверен Паксас, поможет убедить людей в безопасности этого проекта.









Роландас Паксас был президентом Литвы с 2003 по 2004 годы. Он был единственным лидером Литвы, которого отстранили от власти через импичмент. Причиной был коррупционный скандал. Позже его признали невиновным, и Паксас через Европейский суд по правам человека добился восстановления в праве избираться на государственные должности. Сейчас он депутат Европарламента от Литвы.



