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Касильяс вернется в футбол на следующей неделе
Источник материала: Партизан
Футболисты и тренерский штаб португальского клуба «Порту» пришли в больницу, чтобы поддержать вратаря команды Икера Касильяса.
Как сообщается на официальном сайте команды, игроки и тренеры навестили Касильяса во вратарских свитерах с его фамилией.
Капитан «Порту» Эктор Эррера заявил, что Касильяс в порядке, испытывает позитивный настрой и на следующей неделе вернется в клуб.
1 мая на тренировке команды 37-летнему Касильясу стало плохо, и он был отправлен в больницу. Врачи диагностировали у звездного голкипера острый инфаркт и прооперировали его.
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Футболисты и тренерский штаб португальского клуба «Порту» пришли в больницу, чтобы поддержать вратаря команды Икера Касильяса.
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