Касильяс вернется в футбол на следующей неделе









Как сообщается на официальном сайте команды, игроки и тренеры навестили Касильяса во вратарских свитерах с его фамилией.

Капитан «Порту» Эктор Эррера заявил, что Касильяс в порядке, испытывает позитивный настрой и на следующей неделе вернется в клуб.

1 мая на тренировке команды 37-летнему Касильясу стало плохо, и он был отправлен в больницу. Врачи диагностировали у звездного голкипера острый инфаркт и прооперировали его.



