ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Касильяс вернется в футбол на следующей неделе

04.05.2019 07:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Футболисты и тренерский штаб португальского клуба «Порту» пришли в больницу, чтобы поддержать вратаря команды Икера Касильяса.



Как сообщается на официальном сайте команды, игроки и тренеры навестили Касильяса во вратарских свитерах с его фамилией.
 
Капитан «Порту» Эктор Эррера заявил, что Касильяс в порядке, испытывает позитивный настрой и на следующей неделе вернется в клуб. 
 
1 мая на тренировке команды 37-летнему Касильясу стало плохо, и он был отправлен в больницу. Врачи диагностировали у звездного голкипера острый инфаркт и прооперировали его.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты и тренерский штаб португальского клуба «Порту» пришли в больницу, чтобы поддержать вратаря команды Икера Касильяса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский десант в Госдепе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • официальный сайт лонгшамп в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика