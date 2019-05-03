Белорусский десант в Госдепе

"В Совете национальной безопасности США состоялась встреча О.Кравченко со специальным помощником президента США, старшим директором по европейским и российским делам Совета национальной безопасности Фионой Хилл", - говорится в сообщении пресс-службы.





По информации ведомства, в Государственном департаменте США замминистра провел встречи с и.о. помощника Госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипом Рикером и бывшим послом США в Минске, а ныне – старшим должностным лицом бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Майклом Козаком.





Кроме того, в Конгрессе состоялись встречи О.Кравченко с сопредседателем Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сенатором США от штата Миссисипи Роджером Уикером, а также с сотрудниками аппаратов ряда комитетов Сената.





"О.Кравченко провел беседу с руководителями Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марком Левином и Лесли Уайсс", - продолжили в МИД.





В пресс-службе также сообщили, что замминистра провел встречи с представителями аналитического сообщества: старшим директором Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж.Байдена Майклом Карпентером, директором Гудзоновского института Кеннетом Вайнштайном, президентом Джеймстаунского фонда Гленом Ховардом, старшим вице-президентом Американского совета по внешней политике Иланом Берманом и группой исследователей Фонда Карнеги за международный мир, включая директора программы России и Евразии Юджина Румера и вице-президента по исследованиям программы России и Евразии Эндрю Уайсса.





Вопросы развития двусторонних экономических связей обсуждены с председателем Совета делового сотрудничества Беларусь-США Дэвидом Бэйроном.









Как сообщалось, в последние несколько лет отмечается поступательное развитие диалога Беларуси с США. Так, в начале марта Беларусь официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске.





Позднее замглавы МИД О.Кравченко сообщил, что Минск и Вашингтон могут вернуть послов через год-два.





С 2008 года в Беларуси нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было сн ено с уровня посла до временного поверенного.



