Reuters: «Транснефть» просит российские компании сократить добычу нефти

«Транснефть» попросила крупнейшие российские нефтедобывающие компании сократить добычу нефти на 10% на несколько дней, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Просьба вызвана тем, что из-за проблем с поставками сырья по нефтепроводу «Дружба» хранилища в России оказались переполненными.





«Транснефть» предлагает компаниям сократить добычу на 900 000 тонн (около 6,6 миллионов баррелей) до 7 мая. Это составит примерно 1 миллион баррелей в сутки, или 10% от всего объема добычи в России.





«Транснефть» отказалась от комментариев, пишет Reuters.





19 апреля о повышенном содержании хлорорганический соединений в российской нефти в нефтепроводе «Дружба» заявил «Белнефтехим». Из-за загрязненной нефти вышло из строя оборудование на Мозырском НПЗ. Оба беларусских НПЗ вынуждены были снизить мощность. От приема российской нефти отказались Польша, Словакия, Германия. Чистая нефть начала поступать в Беларусь только 2 мая.





Глава «Транснефти» назвал слив загрязненной нефти в нефтепровод умышленным и обвинил компанию в Самарской области, которая скупает нефть у малых производителей и передает ее в магистральный нефтепровод, в использовании мошеннической схемы. Материалы проверки были переданы в ФСБ России.



