ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Reuters: «Транснефть» просит российские компании сократить добычу нефти

04.05.2019 07:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Из-за проблем с поставками нефти по нефтепроводу «Дружба» в России скопились излишки.

«Транснефть» попросила крупнейшие российские нефтедобывающие компании сократить добычу нефти на 10% на несколько дней, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Просьба вызвана тем, что из-за проблем с поставками сырья по нефтепроводу «Дружба» хранилища в России оказались переполненными.

«Транснефть» предлагает компаниям сократить добычу на 900 000 тонн (около 6,6 миллионов баррелей) до 7 мая. Это составит примерно 1 миллион баррелей в сутки, или 10% от всего объема добычи в России.

«Транснефть» отказалась от комментариев, пишет Reuters.

19 апреля о повышенном содержании хлорорганический соединений в российской нефти в нефтепроводе «Дружба» заявил «Белнефтехим». Из-за загрязненной нефти вышло из строя оборудование на Мозырском НПЗ. Оба беларусских НПЗ вынуждены были снизить мощность. От приема российской нефти отказались Польша, Словакия, Германия. Чистая нефть начала поступать в Беларусь только 2 мая.

Глава «Транснефти» назвал слив загрязненной нефти в нефтепровод умышленным и обвинил компанию в Самарской области, которая скупает нефть у малых производителей и передает ее в магистральный нефтепровод, в использовании мошеннической схемы. Материалы проверки были переданы в ФСБ России.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за проблем с поставками нефти по нефтепроводу «Дружба» в России скопились излишки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская милиция 9 мая перейдет на усиленный режим службы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика