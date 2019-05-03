|
Reuters: «Транснефть» просит российские компании сократить добычу нефти
Источник материала: Партизан
Из-за проблем с поставками нефти по нефтепроводу «Дружба» в России скопились излишки.
«Транснефть» попросила крупнейшие российские нефтедобывающие компании сократить добычу нефти на 10% на несколько дней, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Просьба вызвана тем, что из-за проблем с поставками сырья по нефтепроводу «Дружба» хранилища в России оказались переполненными.
«Транснефть» предлагает компаниям сократить добычу на 900 000 тонн (около 6,6 миллионов баррелей) до 7 мая. Это составит примерно 1 миллион баррелей в сутки, или 10% от всего объема добычи в России.
«Транснефть» отказалась от комментариев, пишет Reuters.
19 апреля о повышенном содержании хлорорганический соединений в российской нефти в нефтепроводе «Дружба» заявил «Белнефтехим». Из-за загрязненной нефти вышло из строя оборудование на Мозырском НПЗ. Оба беларусских НПЗ вынуждены были снизить мощность. От приема российской нефти отказались Польша, Словакия, Германия. Чистая нефть начала поступать в Беларусь только 2 мая.
Глава «Транснефти» назвал слив загрязненной нефти в нефтепровод умышленным и обвинил компанию в Самарской области, которая скупает нефть у малых производителей и передает ее в магистральный нефтепровод, в использовании мошеннической схемы. Материалы проверки были переданы в ФСБ России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за проблем с поставками нефти по нефтепроводу «Дружба» в России скопились излишки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)