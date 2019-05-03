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Американский генерал стал главкомом сил НАТО в Европе

04.05.2019 07:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В бельгийском городе Монсе прошла церемония передачи полномочий новому главнокомандующему сил НАТО в Европе генералу ВВС США Тоду Уолтерсу.



Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, на этом посту он заменил Кертиса Скапаротти.

Уточняется, что в церемонии принял участие генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Еще в середине марта 2019 года НАТО объявила о скором назначении командующего ВВС США в Европе и Африке и командующего силами ВВС союзников, генерала Тода Уолтерса новым верховным главнокомандующим силами НАТО. В предыдущем качестве, на посту командующего силами ВВС НАТО, Уолтерс отвечал, в том числе, за воздушную и противоракетную оборону стран-участниц.

Скапарротти приступил к своим обязанностям в мае 2016 года. На прошлой неделе он провел последний в этом качестве телефонный разговор с начальником генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.


 
 
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В бельгийском городе Монсе прошла церемония передачи полномочий новому главнокомандующему сил НАТО в Европе генералу ВВС США Тоду Уолтерсу.
 
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