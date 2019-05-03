Американский генерал стал главкомом сил НАТО в Европе









РИА Новости . Об этом сообщает





Как отмечается, на этом посту он заменил Кертиса Скапаротти.





Уточняется, что в церемонии принял участие генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг.





Еще в середине марта 2019 года НАТО объявила о скором назначении командующего ВВС США в Европе и Африке и командующего силами ВВС союзников, генерала Тода Уолтерса новым верховным главнокомандующим силами НАТО. В предыдущем качестве, на посту командующего силами ВВС НАТО, Уолтерс отвечал, в том числе, за воздушную и противоракетную оборону стран-участниц.





Скапарротти приступил к своим обязанностям в мае 2016 года. На прошлой неделе он провел последний в этом качестве телефонный разговор с начальником генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.



