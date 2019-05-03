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Американский генерал стал главкомом сил НАТО в Европе
Источник материала: Партизан
В бельгийском городе Монсе прошла церемония передачи полномочий новому главнокомандующему сил НАТО в Европе генералу ВВС США Тоду Уолтерсу.
Об этом сообщает
Как отмечается, на этом посту он заменил Кертиса Скапаротти.
Уточняется, что в церемонии принял участие генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Еще в середине марта 2019 года НАТО объявила о скором назначении командующего ВВС США в Европе и Африке и командующего силами ВВС союзников, генерала Тода Уолтерса новым верховным главнокомандующим силами НАТО. В предыдущем качестве, на посту командующего силами ВВС НАТО, Уолтерс отвечал, в том числе, за воздушную и противоракетную оборону стран-участниц.
Скапарротти приступил к своим обязанностям в мае 2016 года. На прошлой неделе он провел последний в этом качестве телефонный разговор с начальником генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.
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В бельгийском городе Монсе прошла церемония передачи полномочий новому главнокомандующему сил НАТО в Европе генералу ВВС США Тоду Уолтерсу.
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