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«Трудовой мигрант»: «Из белорусского декрета - врачом в Германию»

04.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прием читательских историй на конкурс «Трудовой мигрант» уже завершен, а FINANCE.TUT.BY продолжает публиковать наиболее интересные рассказы о жизни и трудоустройстве за границей. Сегодня своим опытом поделится Мария Былина, она живет и работает в Германии с 2017 года.


Фото автора конкурсной истории.

«Дочке было 5 месяцев, я пошла подрабатывать массажисткой, чтобы было чем платить репетитору по немецкому»

— То ли от всплеска гормонов, то ли от послеродовой депрессии я решила поехать работать врачом в Германию, — рассказывает Мария. — Об этой возможности я узнала еще в 2013 году, но, во-первых, была на тот момент «глубоко» беременна, во-вторых, немецкий язык с нуля казался неподъемной целью.

Но настал день х, когда я окончательно поняла, это просто невыносимо: думать, как прожить на декретное пособие, сколько заплатить и кому, чтобы устроить ребёнка в сад, на какие средства купить ему ортопедическую обувь и какие перспективы ожидают меня в карьере и строительстве жилья, как детского анестезиолога-реаниматолога.

И в 2014 году я начала действовать… Ни я сама, ни все мое окружение не верили до последнего в успех этого грандиозного дела, которое в скором времени поменяло всю мою жизнь.

Моей дочери был 1 месяц, когда я записалась в Пушкинскую библиотеку и начала заниматься по самоучителю. Длилось это 4 месяца — эффект нулевой. (В Пушкинской библиотеке в зале иностранной литературы проводятся время от времени бесплатные занятие немецкого языка, а в Библиотеке имени Гете вы можете взять любую литературу, а также видео и аудио на немецкого языке).

Моей дочери было 5 месяцев, когда я поняла, что кормя грудью, подрабатывать в больнице я не смогу. Во-первых, это возможно только по выходным: соответственно, 24 часа дежурство, во-вторых, по причине риска инфекций. Я записалась на курсы детского массажа и через месяц начала работать детским массажистом по вечерам и выходным. График я составляла себе сама, в зависимости от того, когда мог смотреть ребенка мой муж.

Через несколько месяцев я устроилась параллельно на полставки преподавателем в медицинский колледж. Благодаря этому я смогла начать заниматься с репетитором, который в среднем по Минску стоил 15 евро в час.

Язык можно выучить и на курсах, если вам позволяет ритм вашей жизни. У меня же была возможность посещать репетитора по плавающему графику.

Я посещала репетитора в среднем 2 раза в неделю с перерывами на болезни и отпуск, это заняло 10 месяцев с нуля до уровня B1. Это обошлось мне в среднем 1200 евро.

Для работы врачом в Германии необходим был уровень C1, но в 2016 году в землях Bayern и Berlin — еще B2 (в настоящее время везде С1).

У меня оставалось 3 месяца декретного отпуска, поэтому пришлось ускориться. Подзаработав денег, я в октябре 2016 года поехала в Берлин на курсы немецкого уровня B2 и для сдачи экзамена B2. Один уровень длится 3 месяца и стоит от 200 до 1700 евро в месяц в зависимости от школы. Курсы проходили ежедневно с 9 до 12.30.

Параллельно я пошла на курсы медицинского немецкого, так как для разрешения на работу требуется сдать экзамен на знание медицинского немецкого. Курсы стоят от 500 до 2500 евро в месяц. Мои курсы стоили 500 евро и проходили ежедневно с 13.00 до 16.30 1 месяц (Sprachschule Leo).

Остальные дополнительные траты: виза — 60 евро, жилье — комната в среднем 400 евро, проездной ABC (с правом ездить по всему Берлину неограниченно) — 100 евро в месяц, питание — около 200 евро в месяц, экзамен B2 — 150 евро, проезд — около 150 евро (поезд Минск- Вильнюс, самолёт Вильнюс — Берлин туда и обратно).

Если вы посещаете все занятия и делаете домашние задания, двух месяцев вполне достаточно. После 2 месяцев я сдала экзамен Telc B2 и посещала остаток времени уровню C1. Параллельно я подала документы на разрешение на работу врачом в земле Берлин (Berufserlaubnis) и разослала мои резюме в различные клиники Берлина (рассылала по всем клиникам, которые только нашла в интернете, больницы редко выставляют вакансии активно в интернет, так как это отпугивает пациентов. Можно обратиться за помощью в агентства, но мне не понравилось то, что они предлагают для работы лишь маленькие города и обязывают отработать на этом месте минимум 5 лет). И я уехала в Минск ждать…

Время, как оказалось, было совсем неудачным. В Германии период Рождества длится неофициально с начала декабря до конца января. Все отправляются в путешествия или берут отпуска, чтобы побыть в семейном кругу. Поэтому отправив резюме в начале декабря, получать ответы я начала лишь в середине января.

Первое собеседование прошло успешно и мне предложили 1 неделю попрактиковаться (Hospitation). Т.е. вы ходите и присматриваетесь, все ли вам в этой клинике нравится и в это время к вам присматриваются. Ответ обычно говорят не сразу, а присылают позже в письменной форме. Иногда это длится неделями.

Хоспитация — дорогое удовольствие…

Во-первых, проезд обойдётся от 200 до 400 евро, т. к. вы получаете приглашение, как правило, за неделю до собеседования, когда дешевых билетов на самолёт уже нет.

Во-вторых, неделя проживания (еда, проезд, жилье) обойдется около в 300−400 евро.

К счастью, вторая по счету пригласившая меня клиника мне понравилась и я успешно собрала свой 10 кг чемодан и отправилась в свою новую жизнь 21 февраля 2017 года.

За время ожидания в Беларуси я сделала следующее:

— уволилась;

— после получения Beruferlaubnis и обещания рабочего места в Германии с третьей попытки получила визу Blauer Card;

— проставила апостили и перевела документы (примерно 500 евро);

— взяла рекомендации и описание опыта работы в клинике (количество анестезий, манипуляций и опыт лечения пациентов с различной патологией).

Сразу же после получения Blauer Card вы можете пригласить свою семью (супруга/ у и детей), что я в первую очередь и сделала. Также лучше сразу подать на признание опыта работы, т.к. это процедура длиться очень долго. В моем случае — почти 1 год.

«Быстро снять квартиру в Берлине удалось потому, что я была врачом»


Фото автора конкурсной истории.

Новый этап: Берлин…

Первое испытание - найти квартиру, это почти, как выиграть в лотерею… Некоторые клиники предлагают общежития для врачей, но в Берлине такого нет.

Иностранка без справок о зарплате за последние три месяца и рекомендательных писем от предыдущего арендодателя — кандидат без шансов снять жилье.

Мой трюк: после долгих попыток начала обзванивать квартиры вокруг больницы, в которой получила работу и говорить, я доктор из этой клиники и мне срочно нужно жилье. Врач в Германии - это элита, в отличии от многих стран постсоветского пространства, поэтому результат гарантирован. Через час я уже подписывала договор о съеме 3-комнатной квартиры (68 кв.м. за 638 евро месяц без коммунальных услуг).

Первый шок, который получает человек при съёме квартиры — это Kaution, тройная стоимость месячной платы, так называемый залог, который вы получите обратно, когда выселитесь из этой квартиры. К счастью, его можно оплатить частями.

Вы скажите, и ради чего это все? Чем я улучшила свою ситуацию?

С радостью расскажу вам!


Фото автора конкурсной истории.

Самое замечательное в Германии, что вы можете сразу же начать работать по специальности, не помощником врача и не ассистентом врача, как спрашивают меня многие, а совершенно нормальным врачом. Всем новым сотрудникам дается 1 месяц для ознакомления с работой, вы работаете в паре с опытным коллегой, попутно задавая вопросы. Если у вас имеется опыт работы, как моём случае, что это время сокращается до 1−2 недель.

Обычно это 40-часовая рабочая неделя на ставку. Я работаю в больнице скорой помощи, из-за огромного потока пациентов у нас это 42 часа в неделю. Сразу подписывается согласие на переработку — часы сверх этих 42 часов. За переработку вы получите деньги или дополнительное свободное время.

Работа сменная: утренняя смена 07.30−16.24, средняя - 11.30-20.24, поздняя — 14.00−22.45 и дежурство — 25 часов.

«В конце года врачи могут вернуть свои траты на повышение квалификации из налогов»

Работа очень разносторонняя, у них нет такого узкого деления, как у нас. Это работа в операционной со всем спектром оперативных вмешательств, консультирование больных с острой и хронической болью, премедикация, работа в реанимации и интенсивной терапии, неотложные состояния: остановка сердца, инфаркт, инсульт, сочетанные травмы и ожоги и многое другое. Всех этих больных привозят в клинику наземная скорая помощь или доставляет вертолет и вы — первый, кто встречает его в шоковой комнате. Благодаря этому нет рутины и каждый анестезиолог после 1−2 лет работы- «универсальный солдат».

Отпуск длится 30 рабочих дней в год, планировать нужно заранее, в ноябре на следующий год. Летом и во время других школьных каникул — преимущество сотрудникам с детьми школьного возраста.

Также предоставляется одна оплачиваемая неделя в году на курсы повышения квалификации — вы выбираете сами какие курсы и когда. Часто клиника оплачивает и сами курсы, и проезд, и проживание. Моя клиника это не оплачивает, но есть другой путь получить деньги обратно: в конце года в получите из оплаченных налогов все, что потратили на ваше профессиональное образование (курсы, книги, 50% трат на транспорт).

«Детский сад для дочки — 62 евро в месяц»


Фото автора конкурсной истории.

В больших клиниках, как моя, есть детский садик для сотрудников и бесплатная фитнессстудия. Моя дочь посещает этот садик при больнице, время работы с 6.00 до 18.00, возраст детей от 1 года до 6 лет. Обучение на 2 языках: немецкий, английский (с носителями языка). В месяц обходится садик в 62 евро. Есть занятия музыкой 1 раз в неделю (26 евро в месяц) и бассейн (400 евро в год).

Для дома мы закупаемся один раз в неделю и это в районе 80−120 евро.

Что восхищает — это круглый год свежие овощи и фрукты из разных стран по приемлемым ценам.

Из последнего чека, например:

Лосось 1 упак. - 2,69

Клубника - 1,59 за лоток

Ежевика - 2,49 за лоток

Авокадо - 1,11 за штуку

Цельнозерновая булочка - 0,69 за штуку

Руккола 0,79 за упаковку

Помидоры черри - 0,99 за упаковку

Шоколадное молоко - 0,59 за пол-литра

Огурец - 0,59 за штуку

Натуральный йогурт 1% 500 мл — 0,45

Смесь овощей замороженная 1 кг - 2,79

Замороженное манго - 1,99 за упаковку

Сыр камамбер для запекания - 2,49

Минеральная вода 0,5 л - 0,39 плюс 0,25 евро за бутылку.

В Германии почти все пластиковые бутылки оплачиваются отдельно — 0,25 евро за штуку. Когда вы принесете эти бутылку обратно в магазин на переработку, получите вообще деньги обратно.


Фото автора конкурсной истории.

Я довольно часто ем или пью кофе в кафе. Ужин на двоих может стоить в Берлине от 15 евро. Все же в среднем это 40−50 евро на двоих с холодными напитками. Все зависит от ресторана или кафе, может быть дешевле, может быть в разы дороже. Кофе стоит от 2 до 5 евро.

«В Берлине здорово жить без машины»


Фото автора конкурсной истории.

Одна поездка в общественном транспорте обходится 2,8 евро, но действует билет 2 часа в одном направлении. Проездные на месяц покупать выгоднее — это от 81 до 100 евро, в зависимости от того, ездите вы только в центре города или также по окраинам.

В Берлине здорово жить без машины: кругом велодорожки и отличное транспортное сообщение. Но мне с моим графиком работы без машины не обойтись.

Бензин в Германии стоит в среднем 1,4 евро за литр (95), цена варьирует от заправки к заправке, времени суток. Поэтому пришлось продать большую машину из Беларуси и обдумать вариант для города с маленьким расходом.

Машину купить не составляет труда, если вы работаете. За час оформляются документы и она ваша! (Я внесла 6000 евро первоначальный платёж, а остальное взяла в кредит под 1,5% (!!!) годовых, что я с легкостью выплатила за 9 месяцев). А вот номера приходится ждать очень долго из-за всемирно известной немецкой бюрократии — в моем случае 4 недели.

«Теперь мне не нужно думать, сколько собрать, чтобы выехать в Украину летом на отдых»

Почти все оставшиеся деньги я трачу на путешествия, больше не думая, сколько нужно собирать, чтобы выехать например в Украину летом.

Легко можно позволить себе 30 дней отпуска в году там, где вы захотите, а не ваше финансовое положение. В промежутках же между отпусками можно полететь на выходные в теплые края или в Спа-отель. Перелеты из Берлина одни из самых дешевых по Европе.

Откладывать деньги получается почти каждый месяц. Проценты на сберегательные вклады очень маленькие и к тому же плавающие, вплоть до минуса. Поэтому я перевожу деньги просто на счет, хоть без процентов, но без риска. Снять деньги можно в любое время.

Я очень довольна принятым мной решением, я наслаждаюсь каждым днем, но не считаю, что жизнь здесь, как в раю. Это нормальный БАЗОВЫЙ уровень жизни, человека, который 7 лет учился в университете и затем много работает и несет ответственность за жизни людей.

Я лишь хочу сказать, что все мечты для каждого реальны. Единственное, что требуется, это действительно этого захотеть!

Все опубликованные истории можно прочитать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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