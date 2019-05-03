Жители рассказали, что предлагают властям построить вместо семи паркингов в своих дворах

Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске прошло заседание комиссии по итогам общественного обсуждения планов застройки дворов в районе метро «Академия наук», на котором приняли решение рекомендовать к утверждению уплотнение квартала семью паркингами. Из инициативных местных жителей в комиссию включили лишь одного человека, а других людей и СМИ не пустили в том числе с помощью милиции. Но жители не собираются сдаваться и вот что они предлагают.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Жительница квартала Татьяна Кнотько, которая была на комиссии, приложила к ее решению свое особое мнение. В нем зафиксированы ошибки в ПДП, которые подтвердила также и представитель «Минскградо». Как минимум, о незаконности строительства паркинга на 360 мест, а также открытых паркингов на 95 мест. Кроме того, людям не предоставили экономическую и социальную составляющую необходимости реализации проекта. Они указали и на другие имеющиеся, по их мнению, нарушения.



Татьяна Кнотько. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Но инициативная группа высказала также свои предложения по корректировке ПДП. Вот что предлагают.

1. С целью соблюдения интересов жильцов квартала и улучшения экологической обстановки предлагается обеспечить в границах квартала не более 50% парковочных мест, а остальные организовать в пределах 1500-метровой зоны. А освободившиеся площади использовать для достижения нормативных показателей по озеленению, так как право на озелененные территории и благоприятную среду обитания является конституционным, а следовательно, находится в большем приоритете, чем стояночные или парковочные места. «На основании чего считаем проектные решения не соответствующими целям ПДП и требуем отправить проект на доработку».

Люди также предлагают ограничить движение транспорта в границах квартала при помощи установки шлагбаумов, чтобы оптимизировать транспортный поток, а также с целью сохранения и доведения до норматива процента озеленения и возможностью обеспечения минимальной социально необходимой инфраструктуры.

— Предлагаем создать в дворовых и прилегающих территориях зону, как та, которую организовала Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров по защите дворовых территорий от стороннего автотранспорта в границах квартала по Мулявина. Суть проекта заключается в создании контролируемой зоны платной парковки со свободным доступом для каждого жильца и ограниченного круга транспортных средств друзей или родственников. Данная мера более экономична, чем строительство паркингов, и позволит не только дифференцировать транспортные потоки, но и увеличить наполнение бюджета Минска. В связи с чем рекомендуем отправить проект на доработку, — говорят жильцы.

Они также предлагают проработать организацию велопарковок во внутридворовых территориях, а также мест для хранения велосипедов.

2. Предлагается предусмотреть строительство детской и взрослой поликлиник либо амбулатории в пределах радиуса обслуживания от границ ПДП, а для зоны размещения выбрать площадку досугового центра.

3. С целью повышения процента озелененности и для поддержания физической формы населения квартала предлагается предусмотреть создание комплексных спортивных площадок.

Что это за история и как проходило заседание комиссии

Напомним, в начале апреля в Минске горячо прошла презентация проекта детальной планировки (ПДП) в районе Академии наук. Проектировщики предложили построить в границах улиц Коласа — Калинина — Чорного — Сурганова многоэтажку, семь паркингов, досуговый центр и детский сад.





Местные жители приняли ПДП в штыки, особенно идею с многочисленными паркингами, которые по сути им не нужны и значительно ухудшат их жизнь. Но внятных ответов на свои замечания народ не получил, а многие ответственные за разработку ПДП на презентацию попросту не пришли.

За время, прошедшее с момента презентации, местные жители собрали около тысячи подписей против уплотнения. Кроме этого, они предложили включить в комиссию трех местных жителей, однако администрация включила только одного — Татьяну Кнотько. Вместо двоих других туда включили работников местного ЖЭСа, которые живут на территории ПДП.



Фото: Станислав Шаршуков

Заседание, на которое пришли местные жители и активисты, началось с конфликта : милиционер Виталий Добровольский никого, кроме Татьяны Кнотько, в кабинет не пустил. Корреспондента «Радыё Свабода» и вовсе грубо вытолкал. Выяснилось, что распоряжение не пускать на заседание комиссии людей дал замглавы администрации Первомайского района Василий Косовец. Он же — председатель комиссии.