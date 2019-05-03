«Секс с женщиной-мамой как-то не очень». Психолог отвечает читательнице, муж которой изменяет, но не уходит

Источник материала: Tut.by

Что делать, если после измены муж и не ушел к другой, и не раскаялся в том, что произошло? Говорит, что любит другую, и не скрывает: вернулся только из-за детей. Читательница написала в редакцию от отчаяния: она не знает, как вернуть любовь мужа и что делать со своей жизнью, если это невозможно. Психолог отвечает ей и женщинам, которые оказались в схожей ситуации.



Фото: cdninstagram.com

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— С мужем в браке уже почти 11 лет. Есть двое детей, 8 и 5 лет. Считала, что семья крепкая, муж любил. Я его тоже до сих пор люблю. Все всегда говорили, что мы идеальная семья, хотя ссоры, конечно, бывали, как и у всех.

Но пару месяцев назад я случайно увидела СМС, в котором его сотрудница отвечала, что тоже его любит. Жизнь просто перевернулась. Он это признал. Вначале сказал, что это просто переписка, которая длится два месяца. Потом, что любит ее и не знает, что делать.

По факту оказалось, что общаются они уже полгода. Он за ней ухаживал, дарил цветы, писал записки, гуляли за ручки, встречал на работе, отвозил домой. Наверное, и еще что-то, в чем он не признался. Теперь они друг друга любят. Она говорит, что его любит больше года, готова его ждать и уйти из семьи. У нее муж и ребенок. Но когда он трижды уходил из дома, по моей инициативе, она из семьи так и не ушла.

Дала время определиться, с кем хочет остаться, через день пришел и сказал, что с семьей. Как оказалось, он с ней все продолжил. Тогда выгнала с вещами, через два дня опять пришел, сказал, что семья нужна. Приняла, простила. Но опять вышла на их переписки, сам признался, что с ней видится и целуется, скучает по ней.

Предлагала пожить раздельно, он съехал, пару раз переночевал на работе, на выходные уехал к родителям, но квартиру так и не стал снимать. Даже варианты адресов ему сбрасывала. Сказал, что боится потерять семью и хочет вернуться. Попросила вернуться, когда к ней пройдут все чувства и он точно все решит.

Потом он вернулся домой, сказал, что остается с детьми. Никакого раскаяния в совершенном и причиненной мне боли у него нет. Он даже не извинился. Сказал, что общение с ней прекратил, только по работе, но продолжает ее любить. На все мои слова о любви и нежности, он просто молчит.

Я очень хочу сохранить семью, знаю, что ему надо время, но как дать ему это время, когда мне самой больно. Иногда вообще кажется, что он вернулся только потому, что настояли его родители, братья. Все были очень шокированы его поступком, потому как от него этого точно никто не ждал. Он всегда был таким домашним, добрым, никогда голос на родителей не поднимет. А теперь чуть ли не матом орет на них. Он очень сильно изменился, сам говорит, что стал жестоким. А тут еще получил повышение на работе — и появилась самоуверенность.

Есть в этом и моя ошибка. Хотя я тоже работаю, полностью взвалила на себя всё — дом и детей. Даже коммуналку он не знает как оплатить, ни где дети учатся, ни где что купить. Думала, дам ему возможность продвинуться по работе, не обременяя семьей. Зато на себя забила — +20 кг за два года.



Фото: econet.ru

Мой вес его давно не устраивает, он постоянно мне на это указывал, хотя никакой поддержки в борьбе с ним не давал. Мне пришлось перенести 5 операций за пять лет, и это не могло не оставить отпечаток на теле. Мой вес и меня не устраивает, но не может же человек только из-за этого уйти к другому?

Сильно его люблю до сих пор, но мне необходимо тоже чувствовать его любовь.

Возможно ли вернуть любовь мужа? Если он вернется окончательно, но не просто к детям, а ко мне, как себя вести? Если он все-таки уйдет, то как это пережить?

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»





— Когда события сильно меняют жизнь — сложно оказаться к этому готовым. Сейчас вы не понимаете, как жить дальше: будто прежний мир рухнул, а как построить новый — неизвестно.

Нам часто хочется простых и быстрых решений в сложных вопросах. Но в отношениях так бывает не всегда. Кризисы в них только обозначают то, что было скрыто долгие годы, томилось и готовилось прорваться событием.

Долгое время вы наверняка игнорировали сигналы и как будто не замечали изменения в отношениях. Неведение комфортно тем, что позволяет всему как будто бы оставаться на своих местах.

В конце своего письма вы как будто осознаете причины этого: «Я полностью все взвалила на себя, дом и детей…». Отказ от своих женских желаний и потребностей создает флер самопожертвования и спасателя. И когда спасаемый ведет себя неожиданным образом, это обидно и больно. Когда в отношениях, где ведущая роль — за женщиной, а эмоциональная близость очень слаба, измена может быть потребностью почувствовать себя значимым, хотя бы в такой форме. И наверно это еще про то, что секс с женщиной-мамой как-то не очень…



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Похоже на то, что в отношениях с мужем вы заботились о его комфорте больше, чем о своем, почти по-родительски. Партнер принимал роль опекаемого — был «таким домашним, добрым, никогда голос на родителей не поднимет». Но если долго сжимать пружину, то на пределе возможностей она разжимается, резко и больно.

Случилась ситуация, где он смог почувствовать себя по-другому, и его поведение похоже на бунт подростка: хочется свободы, но взять ответственность за это невозможно.

А вы в этой ситуации опять продолжаете быть в роли родителя: выгнала-приняла, варианты квартир сбрасывала…

Возможно, именно этот кризис и заставил обратить внимание на то, где вы бросили сама себя.

Вы хотите, чтобы вас любили по-другому, но потребность быть любимыми мешает нам любить самих себя. Есть смысл стать женщиной, которая чувствует и знает свои желания. И здесь кроме заботы о внешности есть более важная забота о себе: позволение себе желать, позаботиться о своих желаниях или попросить помощи у другого.

Конечно, не всегда есть возможность начать новую жизнь с прежним мужем, но есть хорошая фраза: «Давай поговорим». Откровенный разговор с мужем — о том, что оба в чем-то ошибались, о собственных чувствах и о желании услышать другого. Без чувств вины и обиды. С внимательностью друг к другу. И тогда, возможно, вы оба увидите то, чего раньше не видели, потребности друг друга, о которых вы не знали. И тогда появится возможность поговорить и о способах их удовлетворения.