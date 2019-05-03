Источник материала: Новости Волковыска

Медики неоднократно говорят о том, что из-за повышенного уровня холестерина развиваются самые опасные заболевания. Ранее ученые провели масштабные исследования и определили несколько продуктов, которые резко увеличивают уровень плохого холестерина.

На первое место учёные поставили кофе. Речь идёт не о растворимом напитке, а о зернах кофе, которые нужно варить. При кипячении происходит экстракция жиров из зёрен.

Если вы откажетесь от такого кофе, холестерин в крови снизится на 17%. На втором месте рейтинга опасных продуктов идут маргарин и сливочное масло. Эти продукты содержат трансжирные кислоты, которые признали самыми вредными для здоровья.

Причём учёные отмечают, что огромный вред для организма представляют абсолютно все виды маргарина и даже самое качественное сливочное масло.

Тройку лидеров замыкают яичные желтки, содержащие огромное количество холестерина. Медики советуют употреблять лишь белки яиц, а желтки рекомендуется употреблять не более 3 штук в неделю.

Также в рейтинг продуктов, повышающих уровень холестерина в крови, попали все виды сыров, молоко, сметана, сливки, все виды йогуртов. Если вы не можете обойтись без молочной продукции, употребляйте только обезжиренные варианты.