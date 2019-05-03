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Первым заместителем председателя – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома назначен Максим Сергеевич Близнец

04.05.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Родился в 1987 году в г. Речица Гомельской области. В 2006-м окончил Речицкое профессионально-техническое училище №178 сельхозпроизводства, в 2009-м – Полесский аграрный колледж им. В.Ф. Мицкевича, в 2013-м – Белорусский государственный аграрный технический университет.

Первым заместителем председателя – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома назначен Максим Сергеевич Близнец

Трудовой путь начинал помощником машиниста экскаватора филиала ПМК-73 РУП «Калинковичиводстрой», затем работал ведущим инженером-механиком МТП ОАО «1-я Минская птицефабрика» филиал СХП «Дубовляны», инженером по эксплуатации МТП ОАО «Щомыслица», ведущим инженером по эксплуатации МТП ЗАО «Выставочный центр «Аквабел», главным инженером ОАО «Птицефабрика Оршанская», инженером-механиком частного предприятия «ПДИтранс», мастером станции техобслуживания ООО «СМН-Авто».
В 2017-2019 гг. – главный специалист, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома, с 2019 г. – начальник отдела механизации, строительства, охраны труда и по защите государственных секретов комитета сельского хозяйства и продовольствию Гомельского облисполкома.
2 мая текущего года назначен первым заместителем председателя – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.

 
 
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Родился в 1987 году в г. Речица Гомельской области. В 2006-м окончил Речицкое профессионально-техническое училище №178 сельхозпроизводства, в 2009-м –...
 
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