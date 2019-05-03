Эстафета «Пламя мира» стартовала в Риме!

Источник материала: Новости Хотимска

В столице Италии Риме 3 мая состоялась церемония зажжения огня II Европейских игр 2019 года, которому предстоит преодолеть более 7 тыс. километров по Европе и стать неотъемлемой частью мультиспортивного форума в Минске.

Местом проведения торжественного мероприятия стал музейный комплекс Ara Pacis Museum, где находится Арка мира – знаменитый памятник архитектуры, возраст которого более двух тысяч лет. После вступительных речей представители Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) презентовали белорусской делегации золотое оливковое дерево — символ мира и дружбы. А уже вскоре после этого состоялось и главное событие вечера — зажжение первого факела эстафеты.

Первым факелоносцем стала олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, которая едва сдерживала эмоции, нахлынувшие на нее после такой трогательной церемонии.

Далее факел подхватил Владислав Гончаров, который передал огонь Елене Беловой. Четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию доверила его хранителям пламени мира, которые заключили символ предстоящих Игр в лампаду и передали байкерам. Те, в свою очередь, уже завтра передадут огонь белорусским альпинистам, которые поднимут его на самую высокую точку Европы – гору Монблан.

Перед торжественным зажжением Пламени мира в музее Ara Pacis состоялась пресс-конференция, посвященная эстафете огня, с участием директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгия Катулина, министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, президента ЕОК Янеза Кочианчича и председателя Координационной комиссии ЕОК Спироса Капралоса.