«Про битое стекло в пуантах - неправда». «Одно утро» с примой-балериной Большого театра

Источник материала: Tut.by

Часто, когда мы слышим, как кого-то называют «звездой», хочется закатить глаза и спросить: «Вы серьезно? Кто? Она?» Ведущая ТВ-прогноза погоды, оттопыривающая губы по поводу и без? Жена успешного мужа, не пропускающая ни одной тусовки? Светская львица-тигрица-ослица? Нет уж, спасибо. Звезда — это про невероятную высоту, достигнутую в своей профессии, жизненном призвании. Звезда — это про ежедневную тяжелую работу, чтобы ни на секунду не стать тусклой и не растерять свой блеск. Звезда — это про приму-балерину Большого театра оперы и балета — Ольгу Гайко. 35 топовых классических балетных партий в репертуаре, 50 часов танцев еженедельно и «Одно утро» вместе с LADY.TUT.BY сегодня.





— Совсем раннее утро, а вы уже в своей гримерной, а не дома. Так всегда?

— Гримерка — мой второй дом: с душем, чайником и диваном, на котором между репетициями можно немного полежать и вытянуть ноги. Вообще, мое утро всегда начинается с усилий над собой, потому что я люблю поспать. График такой: ложишься поздно — спектакли всегда заканчиваются глубоким вечером, а встаешь рано — на уроке в зале надо быть в 10 утра. И так каждый день, обязательно.

— А если пропустить?

— Если я не позанимаюсь хотя бы один день, меня сразу начинает мучить совесть. Урок — это моя зарядка. Я готовлю свое тело, свои мышцы к предстоящему дню: репетициям и спектаклю.

— До этого получается позавтракать?

— Когда как: я не люблю плотный завтрак, потому что потом очень тяжело раскачать свое тело. Вот в 12 часов — обязательно ланч.

— Говорят, что балерины ничего не едят. Это правда?

— Как же… (хохочет) Я иногда после больших физических нагрузок ем как лошадь, потомуу что по-другому никак не могу восполнить потраченные силы и энергию. А после шести мы не едим, потому что у нас спектакль. А вот ближе к полуночи — время ужина. И не всегда это очень правильное питание. Я исключила, например, хлеб из своего меню, но от конфет отказаться не в силах. Сладкое я очень люблю. Да все балерины любят сладкое, открою вам секрет, просто жить без него не могут. Но тем не менее надо себя держать в форме: и для себя, и для партнера. Когда отпуск — особенно себя контролирую, потому что «разносит» мгновенно. А сценический свет еще дает тебе дополнительные объемы, а балерина должна выглядеть утонченно. И под костюмами скрыть ничего не получится.





— Долго выбираете, что же такое надеть с утра?

— Нет. Люблю простую одежду: джинсы, футболки. Их и ношу. Но, конечно, у меня достаточно костюмов, платьев и так далее. Гардероб дома, гардероб в машине и гардероб в гримерной — порой на день запланировано много мероприятий и приходится по несколько раз переодеваться. Люблю носить одежду моих друзей — белорусских дизайнеров. Туника, которая на мне сегодня — от Натальи Корж.

— С завтраком, нарядом и зарядкой разобрались. А что насчет утренних процедур красоты?

— Утром только очищаю кожу специальной «умывалкой» и наношу питательный крем. Сейчас — с большим фактором защиты от солнца. Я от природы белокожая, и веснушки появляются очень быстро. К тому же я совсем не любитель загара: считаю, что это очень вредно.

У меня не так уж и много уходовых средств. Они все «на скорую руку», как я их называю. Это кремы для питания и увлажнения. Основную заботу о лице я доверяю профессионалам, постоянно хожу к косметологу. Самая любимая процедура — массаж лица.





Лет пять назад стала отдавать предпочтение белорусской косметике, к которой раньше относилась с огромным скептицизмом. Так что наравне с Clarins для увлажнения, питания и борьбы с возрастными проявления использую крем «Белита BeLike».

Термальная вода помогает справляться с обезвоживанием и сухостью в отопительный период и летом во время жары. Еще пилинг Clarins. Как я и говорила, на процедуры люблю ходить к косметологу, но вот этот пилинг использую с удовольствием самостоятельно. И всё, собственно. Утро у меня в таком турбо-режиме — все очень быстро.

— Действительно очень быстро. Расчесалась — и вперед?

— Не забываю и про уход. Это мое любимое масло для волос, итальянского бренда, для защиты от повреждений. У нас очень «жестокие» прически: с огромным количеством начесов, чтобы не развалились за три часа, пока идет спектакль. Конечно, волосы страдают: секутся и истончаются.





Лаками пользуюсь только на работе. Не люблю в обычной жизни укладки. А для сцены меня причесывает специальный парикмахер. Ни один локон не может растрепаться, волосы не должны мешать ни танцам, ни партнеру, даже если они распущены. Украшение — оригинальная диадема, делается под заказ, чтобы подходила идеально для твоего типа лица. Кстати, многие балерины сами прекрасно мастерят себе короны и другие аксессуары. Но не я (смеется).

Лицо обязательно остается открытым, чтобы зритель мог видеть эмоции балерины. Глаза и губы должны быть яркими, чтобы даже те люди, которые сидят высоко в бельэтаже и на балконе, понимали те чувства и переживания, которые испытывает моя героиня.

— И вот мы так плавно перешли к косметичке…

— Тональный крем обязательно с защитой от солнца и увлажняющий. Это — Guerlain. Для сцены — более стойкий, с матирующим эффектом Sefora и Pupa. Держатся очень хорошо на лице. Пудрой вообще не пользуюсь.





Тушь Vivienne Sabo Cabaret, у нее потрясающая кисточка. Пробовала разные бренды туши и пришла к выводу, что дорогая — не значит хорошая. Белорусская в моей косметичке не прижилась — быстро сохнет. А Cabaret и Garsonette от Vivienne Sabo пользуюсь последние года три.

Очень люблю блески. Знаете, я много времени провела в поездках на гастроли, и каждый раз магазины Duty Free манили меня со страшной силой (улыбается). Именно в них я протестировала не один десяток брендов. Это я веду к тому, что блеск Relouis Fashion Gloss ничем не уступает CHANEL, например.





Вот уже второе лето, как я поклонница жидких помад. Relouis Complimenti и REVLON — у него очень удачная летняя палитра оттенков. Мне нравятся яркие и сочные цвета.

Опять же для сцены более стойкие помады: Guerlain, Sefora и MAKE UP FACTORY. Тут цвета подбираются под героиню. Для Кармен, например, я предпочитаю «спелую вишню», чтобы показать ее яркость и страстность. У Джульетты все будет в нюдовых оттенках. В «Шехерезаде» обязательно делаю восточный грим с выразительными глазами.





Последнее мое открытие: очень удачные жидкие тени цвета металлик от LUXVISAGE. Прекрасный вариант для вечернего макияжа. Для сцены — PUPA, которые хорошо ложатся и превосходно держатся в течение длительного времени. Образ дополняют очень длинные и пушистые ресницы. Получается такой утрированный выразительный взгляд.

— Такие огромные ресницы, они разве не будут закрывать брови?

— Будут, поэтому брови закрашиваются гримом и рисуются новые, повыше. Выражение лица при этом, конечно, очень меняется.





Кисточки мои любимые для пудры и румян — Sefora.

Наверное, про все рассказала. Про духи только забыла. Обожаю приятные запахи, у меня очень тонкое обоняние. Люблю сладкие восточные ароматы: Si Giorgio Armani, Nina Ricci L’Extase, Givenchy L’Interdit. Свежие запахи не для меня.

— А как вы относитесь к пластическим операциям?

— Они сейчас очень востребованы, видимо время нам диктует такие правила. Но с этим нужно быть крайне осторожным. Я продумываю каждый свой шаг, когда речь идет о моем здоровье, и не поддаюсь на рекламу и агитацию. Да и думаю, что до 40 лет вообще рано ложиться под нож и проводить какие-то хирургические манипуляции. К сожалению, мне операций (не пластических) в недавнем прошлом и без того хватило.

— Расскажете?

— Представляете, когда вы находитесь на пике своей карьеры, очень востребованы и популярны, как вдруг за секунду ты просто падаешь со страшной силой вниз. И у тебя не остается ничего из того, на что потратила всю свою жизнь. Трагедия. Катастрофа.

Во время одного из спектаклей у меня порвалась крестообразная связка, которая держит колено. Ее восстанавливали заново. Это был такой ужас: нога не то что не ходила, она даже не реагировала на прикосновения. И потом мне нужно было не только научиться заново танцевать, но и для начала научиться заново ходить. Процесс восстановления занял около года.





— Это очень быстро.

— Быстро? Мне кажется, что это было очень долго. Я же еще жалела себя бедную… С тех пор я еще ни разу не участвовала в том спектакле, в котором я получила эту жуткую травму. Но знаю, что это обязательно случится. Я — максималистка. Если я этого не сделаю — я просто не смогу спокойно спать и жить. Но! Я преодолела себя в другой партии, в своем любимом «Лебедином озере». Через год после травмы я вышла на сцену и на прооперированной ноге оттанцевала два акта и отвертела свои 32 фуэте в кульминационном финале. Я думала, что больше никогда так в своей жизни так не смогу. И это было чудо.

Вся моя осознанная жизнь связана с танцами. С пяти лет. Сколько себя помню — всегда у станка. Любая девочка, которая оканчивает хореографическое училище, мечтает о классическом балете. Я не исключение и мечтала о главной партии в «Лебедином озере». И очень быстро осуществила свою мечту, конечно, не без помощи других людей, которые меня поддержали и поверили. Аванс был большой: в 18 лет доверить воплотить два образа в один вечер. Я справилась тогда, я справляюсь и сейчас, порой преодолевая себя. Кстати, никогда не хотела с кем-то соревноваться — только с самой собой.





— А с жесткими интригами со стороны приходилось бороться?

— Всегда есть зависть и интриги, в любом коллективе. Зависит от тебя: как ты на это реагируешь. Я в разные периоды и переживала, и плакала, и больно было, и тяжело. А потом однажды сказала себе: «Стоп. Хватит. Тебе нужно идти к своей мечте и к своей цели. Поэтому не поддавайся на провокации, не выходи из себя. Иначе наделаешь на сцене ошибок».

— Правда, что битое стекло в пуанты сыплют «доброжелатели»?

— Про битое стекло в пуантах — неправда, придуманная киношниками. Возможно, когда-то это имело место. Но с таким я и мои коллеги никогда не сталкивались.

— Хорошо, а история, что балетные мужчины — интриганы еще похуже, чем женщины, тоже миф?

— Об этом лучше спросить самих балетных мужчин.

— Тогда, может быть, об обыкновенных?

— Сейчас в личных отношениях период перезагрузки. Так что пока все силы отдаю работе. Преподаю балет взрослым и детям. И мне нравится быть наставником: лепить, открывать сильные и лучшие стороны. Среди моих подопечных есть маленькая девочка, которая напоминает мне саму себя и очень меня вдохновляет. Я хотела бы вложить в нее все, что я знаю. Одаренная девочка, у которой есть все для большой сцены.





— Есть же такие спектакли, в которых дети участвуют наравне со взрослыми?

— Есть, и я в таком участвовала. Это был настоящий праздник. Мне было десять лет, и я танцевала вальс из «Спящей красавицы».

— И могли подумать тогда, что главная партия из этого балета однажды станет вашей?

— Даже две: партии Феи Сирени и Авроры — обе стали моими. Очень странно, но я с девяти лет знала, что буду солисткой балета. И целенаправленно шла к своей мечте. Хотя я не из балетной семьи. Меня растила только мама, которая всю жизнь отработала на заводе и прямого отношения к творчеству не имела. Но всегда была креативной, с тонким восприятием мира, хорошим вкусом. И она поддержала меня в моих стремлениях. Сегодня я объездила с гастролями невероятное количество стран и почти все континенты. Не танцевала только в Японии и Австралии. Но еще станцую.