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Как столичный стартап помогает компаниям найти работников среди пенсионеров

04.05.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потому что это ценные сотрудники.

Как столичный стартап помогает компаниям найти работников среди пенсионеров
Людям предпенсионного и пенсионного возраста достаточно сложно найти работу. По закону отказать из-за возраста кандидатам на вакансию не могут, но часто они проигрывают конкуренцию более молодым претендентам. Людей старше 50 лет охотно берут лишь на менее престижные должности с небольшой оплатой труда, пишет Завтра твоей страны.

Центр активного долголетия решил изменить ситуацию  и запустил стартап по трудоустройству пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

«Не сидеть же мне на лавочке»

Злата Шибко в свое время сменила несколько профессий – была начальником отдела на заводе, занималась продажей экологичных средств для уборки, сейчас несмотря на пенсионный возраст, работает санитаркой в медицинском центре.

— Что же мне было делать в 55 лет? На лавочке я сидеть не буду, в квартире – тоже. И таких, как я, много. Человек, бывает, работал на хорошей должности, а сейчас ключи выдает. Но ему нужны деньги — для здоровья, чтобы себе что-то покупать и детям хочется помочь. Вот и соглашаемся на любую работу, − говорит она.

Злата Шибко занимается танцами и фитнесом, участвует в волонтерском движении, изучает правильное питание. Она хочет успешно закончить проект «Старший специалист», где людей обучают навыкам, необходимым для консультантов аптек, и устроиться на работу, которая будет близка ее интересам и принесет дополнительный заработок.

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− Сейчас в городах проходит много интересных событий. Но если человек не подрабатывает, то на пенсию он не может сходить на выставку, в театр или купить абонемент на занятия лечебной физкультурой, — считает Злата Шибко.


Занятия по китайской живописи в Центре активного долголетия (ЦАД). Источник: dolgoletie.by

Директор Центра активного долголетия Елена Демидова говорит, что среди посетителей центра много желающих работать. Вот почему и решили обучать пенсионеров актуальным навыкам, помогать им и нанимателям, готовым их принять на работу, найти друг друга. Для этого и запустили стартап. Директор уверена, что это позволит продлить экономическое долголетие пенсионеров.

— Человек принимает решение работать – либо с нанимателем, либо самостоятельно. А мы помогаем ему обрести нужные навыки, чтобы найти работу или начать свой бизнес, — рассказывает Елена Демидова.

Все началось с сети аптек, которая предложила вместе реализовать проект «Старший специалист». Аптечная сеть ADEL проводит курс обучения людей старше 55 лет. Курс проходят 15 человек. 5 из прошедших программу подготовки трудоустроят консультантами в сети аптек.

В это же время в центр стали обращаться и другие работодатели, которым интересно брать на работу людей старшего возраста, поскольку они не обременены семьей, достаточно гибки в рабочем графике и очень ответственно подходят к исполнению обязанностей. 



Пенсионеры осваивают компьютерную грамотность. Источник: dolgoletie.by

Наниматель: «Мы помогаем людям оставаться нужными»

Среди нанимателей, которые делают ставку на людей предпенсионного и пенсионного возраста, была агроусадьба «Терраски» из Налибокской пущи, где в этом году стартует программа отдыха для пенсионеров «Старшая смена». Руководители усадьбы ищут организатора мероприятий на эту программу и семейную пару смотрителей на длительный срок. Хотят нанять новых работников в возрасте 50+.

— Когда мы поняли, что нам в агроусадьбу нужны смотрители, то подумали: есть же молодые пожилые люди, которые могут работать, согласятся там жить. Они будут чувствовать себя нужными и причастными к общему делу, при этом к пенсии что-то еще заработают, − рассказала Завтра твоей страны координатор проекта LоngLife Ольга Красинская.

Она признается, что сначала рассматривали кандидатов в возрасте 40-45 лет. Они более выносливые и сильные, что важно для такой работы. Но это бы не соответствовало миссии проекта – помогать людям оставаться активными как можно дольше.

− Сейчас даже я, в мои 45 лет, начинаю задумываться о том, что не могу конкурировать с более молодыми специалистами, − говорит Ольга Красинская.

Координатор проекта LоngLife считает важным менять отношение нанимателей к работникам предпенсионного и пенсионного возраста, показывать своим примером, что, принимая их на работу, организация не проигрывает в конкуренции, а обретает ценного сотрудника.

Пенсия – не приговор

Спрос на работу среди людей старшего поколения большой. Только среди посетителей Центра активного долголетия несколько сотен человек намерены продолжать быть активными, заниматься не только своим хобби, но также работать и зарабатывать. Они не прочь осваивать новые навыки.

− Сейчас мы наращиваем базу людей старшего возраста, которые готовы себя предложить на рынке труда и имеют определенные компетенции (либо мы помогаем их обрести). С другой стороны, становится все больше работодателей, которым интересно работать с этими людьми, − говорит Елена Демидова.

Людям третьего возраста тоже хочется хорошо выглядеть, быть здоровыми, оставаться нужными и полезными, подчеркивает Злата Шибко. А дополнительный заработок позволяет чувствовать себя свободными и не запираться в четырех стенах.

− Моя 71-летняя знакомая бралась за любую работу, чтобы как можно больше заработать и впервые в жизни съездить за границу. В итоге поездка в Таиланд стала для нее одним из самых ярких событий в жизни, − говорит Злата Шибко.

С каждым годом пенсионеров в Беларуси будет становиться все больше, и наниматели просто будут вынуждены изменить свое отношение к ним. Но чем раньше это случится, тем больше выгод получат и экономика, и сами люди.


 
 
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