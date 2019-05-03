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AP узнало об упущенном шансе США настроить армию Венесуэлы против Мадуро

04.05.2019 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Речь идет о случае, который имел место около двух лет назад. Один из приближенных Николаса Мадуро просил администрацию США о помощи, но в Белом доме ему тогда отказали


Николас Мадуро (в центре), Иван Эрнандес (второй справа) (Фото: Ariana Cubillos / AP )

Глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес в мае 2017 года обращался в администрацию президента США с просьбой посодействовать в получении виз для членов его семьи, чтобы свозить в Штаты на лечение своего 3-летнего сына. Однако администрация Дональда Трампа ему отказала. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на бывшего сотрудника администрации Трампа и человека, знакомого с дискуссиями, которые тогда велись на этот счет в Белом доме.

По информации агентства, Эрнандес хотел отправить своего сына в Бостон для проведения ему операции на головном мозге. После нескольких дней внутренних дебатов в Белом доме отклонили просьбу Эрнандеса, посчитав нерезонным помогать высокопоставленному члену правительства, которое Вашингтон считал коррумпированным и преступным.
Агентство обращает внимание, что случай, имевший место около двух лет назад, возможно, стал одной из упущенных возможностей для властей США склонить армию Венесуэлы к тому, чтобы предать Николаса Мадуро, пишет РБК.


Именно к Эрнандесу, а также к министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино и председателю Верховного суда страны Майклу Морено обращался на этой неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Это произошло во время очередной попытки оппозиции сместить Мадуро с поста президента. Болтон просил Эрнандеса, Падрино и Морено воспользоваться последним шансом и перейти на сторону оппозиции. Однако усилия Болтона и венесуэльской оппозиции результатов не дали. Высшее военное руководство Венесуэлы и другие приближенные Мадуро остались ему верны.


 
 
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Речь идет о случае, который имел место около двух лет назад. Один из приближенных Николаса Мадуро просил администрацию США о помощи, но в Белом доме ему тогда...
 
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