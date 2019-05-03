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В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

04.05.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида. Об этом сообщил мэр города Ленни Керри в Twitter-аккаунте.

Фото: @JSOPIO

Коммерческий лайнер авиакомпании Miami Air летел чартерным рейсом из военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе, уточняет CNN. По данным телеканала, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. «Коммерческий самолет оказался на мелководье. Самолет не погрузился в воду», — написал шериф Джексонвилла в Twitter.

В результате крушения никто не пострадал. Как видно из распространенных телеканалом WJXT кадров, пассажиры в спасательных жилетах эвакуировались на крылья приводнившегося лайнера. Рядом с самолетом находится пустой надувной спасательный плот, пишет Лента.ру



 
 
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Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида. Об этом сообщил мэр города Ленни Керри в Twitter-аккаунте.
 
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