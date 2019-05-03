Эксперт: однократные годовые контракты негативно отразятся на бизнес-климате

Напомним, что предлагается заключать годовые контракты с работниками однократно. Последующие — на максимальный срок. Норма уже вошла в проект нового Трудового кодекса. Документ уже в парламенте. Норма уже вошла в проект нового Трудового кодекса. Документ уже в парламенте.





Вот что эксперт BEROC Олег Мазоль ответил на вопрос о том, как это может отразиться на бизнес-климате:





Принятие данной меры негативно отразится на бизнес-климате, как и любые другие ограничения прав работодателя. Фактически руками профсоюзов государство создает класс работников-иждивенцев, как в период СССР, когда работника закрепляли за рабочим местом трудовым контрактом. После этого он был гарантирован от увольнения на максимальный период, что снижало стимулы к труду, так как гарантированный долгосрочный контракт так же гарантировал и заработную плату.





Второй вопрос, который мы задали: всем ли работникам выгодна такая система?





Эта система не выгодна для более способных работников, которые повышают свою квалификацию и навыки у данного работодателя и способны найти в перспективе более оплачиваемую работу и должность. Фактически государство помогает работникам, которые не стремятся повышать эффективность труда, имея на руках «стабильный» контракт. Как следствие, часть их трудовых обязанностей будет возлагаться на более квалифицированных работников, поскольку работа в любом случае должна кем-то выполняться (по старому советскому принципу «грузят на того, кто тянет»).





Кроме того, государство помогает неэффективным предприятиям сдержать отток более квалифицированных кадров. Фактически таким образом снижается конкуренция между предприятиями за квалифицированный персонал, что в конечном итоге повлечет снижение уровня заработной платы в стране.



