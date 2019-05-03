Страну удивило задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Бывшего начальника охраны руководителя Беларуси якобы обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.





Если дело завели в отношении такого высокопоставленного чиновника, то говорит ли это о том, что коррупция пронизала весь силовой блок?

«Если коррупция стала обычным явлением во многих сферах страны, то почему силовой блок должен быть исключением?»

Мечислав Гриб в комментарии UDF.BY отметил: Генерал-лейтенант милиции в отставкев комментарииотметил:





«Если коррупция стала обычным явлением во многих сферах страны, то почему силовой блок должен быть исключением? Мировая практика показывает, что органы, которые борются с коррупцией, часто сами погрязают в ней».





Вместе с тем Мечислав Гриб считает, что о масштабах коррупции в силовом блоке в связи с задержанием Втюрина рассуждать пока преждевременно – слишком много неизвестных в его деле.





Военный эксперт Александр Алесин также считает, что нельзя говорить о масшабной коррупции в силовом блоке на основании одного дела.





«Существует логическая ошибка, что раз поймали одного на взятке, то берут все. Но дело может быть в человеческой слабости и искушении. Полагаю, задержание Втюрина может быть показательным – мол, неприкасаемых в стране нет», – сказал в комментарии UDF.BY Алесин.





Вместе с тем следует помнить, что Втюрин – самый высокопоставленный, но далеко не единственный представитель силового блока, который попал под уголовное обвинение за последние годы.





UDF.BY перечисляет самые громкие дела, которые как минимум говорят о том, что в ряде правоохранительных ведомств без коррупции не обходилось.

МВД

Заместителя министра внутренних дел Евгения Полудня в 2013 году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.





"Задержание Втюрина может быть показательным". Насколько масштабна коррупция в силовом блоке?





Фото:belnovosti.by





Обвиняли полковника в получении взятки, злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий. Суд признал вину по второму и третьему пунктам.

Минобороны

Бывшего командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси Игоря Азаренка накануне нового 2012 года приговорили к 9 годам лишения свободы.









Фото: bobruisk.ru

Генерал-майор был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за лоббирование интересов российского предприятия.

Месяц назад к такому же сроку был приговорен начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов.









Фото: TUT.BY





Его признали виновным в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями – Еськов получал откаты при закупках оборудования.

Генпрокуратура

Бывшего заместителя генпрокурора Александра Архипова в 2014 году приговорили к 6 годам колонии. О его деле рассказал сам Александр Лукашенко.









Фото: euroradio.fm





По словам руководителя страны, погибла пассажирка мотоцикла, которым управлял пьяный сын бизнесмена, а Архипов «помог его отмазать за золотой слиток и бутылку коньяка».





Меньше чем через два года после приговора бывшего заместителя генпрокурора отправили поднимать колхоз.

Таможенный комитет

Бывший начальник Ошмянской таможни Иван Ниверкевич в 2016 году был приговорен к 7 годам колонии. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.









Фото: abw.by





Вслед за Ниверкевичем были осуждены десятки его сотрудников. Согласно обвинению на Ошмянской таможне работала коррупционная схема уклонения от уплаты платежей.

МЧС

Бывший замминистра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун в 2017 году получил 8 лет.













Согласно обвинению замминистра получил от бизнесмена взятку за гарантию беспрепятственного получения документов о соблюдении пожарной безопасности на объектах компании взяткодателя.

Следственный комитет

Илья Волозин и сотрудник Центрального аппарата СК Андрей Качур. В начале текущего года свои должности внезапно покинули начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Управления СК по Минску и сотрудник Центрального аппарата СК





Через несколько недель председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил:









«Пока проводится проверка или возбуждено уголовное дело, в интересах следствия детали раскрывать нельзя. Но они действительно отправлены в отставку в связи с получением информации, достаточной для принятия такого решения».



