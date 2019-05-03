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Насколько масштабна коррупция в силовом блоке?

04.05.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Органы, которые борются с коррупцией, часто сами погрязают в ней».

Насколько масштабна коррупция в силовом блоке?
Фото: president.gov.by
Страну удивило задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Бывшего начальника охраны руководителя Беларуси якобы обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Если дело завели в отношении такого высокопоставленного чиновника, то говорит ли это о том, что коррупция пронизала весь силовой блок?

«Если коррупция стала обычным явлением во многих сферах страны, то почему силовой блок должен быть исключением?»

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб в комментарии UDF.BY отметил:

«Если коррупция стала обычным явлением во многих сферах страны, то почему силовой блок должен быть исключением? Мировая практика показывает, что органы, которые борются с коррупцией, часто сами погрязают в ней».

Вместе с тем Мечислав Гриб считает, что о масштабах коррупции в силовом блоке в связи с задержанием Втюрина рассуждать пока преждевременно – слишком много неизвестных в его деле.

Военный эксперт Александр Алесин также считает, что нельзя говорить о масшабной коррупции в силовом блоке на основании одного дела.

«Существует логическая ошибка, что раз поймали одного на взятке, то берут все. Но дело может быть в человеческой слабости и искушении. Полагаю, задержание Втюрина может быть показательным – мол, неприкасаемых в стране нет», – сказал в комментарии UDF.BY Алесин.

Вместе с тем следует помнить, что Втюрин – самый высокопоставленный, но далеко не единственный представитель силового блока, который попал под уголовное обвинение за последние годы.

UDF.BY перечисляет самые громкие дела, которые как минимум говорят о том, что в ряде правоохранительных ведомств без коррупции не обходилось.

МВД 

Заместителя министра внутренних дел Евгения Полудня в 2013 году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. 

"Задержание Втюрина может быть показательным". Насколько масштабна коррупция в силовом блоке?

Фото:belnovosti.by

Обвиняли полковника в получении взятки, злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий. Суд признал вину по второму и третьему пунктам.

Минобороны

Бывшего командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси Игоря Азаренка накануне нового 2012 года приговорили к 9 годам лишения свободы. 


Фото: bobruisk.ru
Генерал-майор был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за лоббирование интересов российского предприятия.
Месяц назад к такому же сроку был приговорен начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов. 


Фото: TUT.BY

Его признали виновным в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями – Еськов получал откаты при закупках оборудования. 

Генпрокуратура

Бывшего заместителя генпрокурора Александра Архипова в 2014 году приговорили к 6 годам колонии. О его деле рассказал сам Александр Лукашенко. 


Фото: euroradio.fm

По словам руководителя страны, погибла пассажирка мотоцикла, которым управлял пьяный сын бизнесмена, а Архипов «помог его отмазать за золотой слиток и бутылку коньяка».

Меньше чем через два года после приговора бывшего заместителя генпрокурора отправили поднимать колхоз.

Таможенный комитет

Бывший начальник Ошмянской таможни Иван Ниверкевич в 2016 году был приговорен к 7 годам колонии. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. 


Фото: abw.by

Вслед за Ниверкевичем были осуждены десятки его сотрудников. Согласно обвинению на Ошмянской таможне работала коррупционная схема уклонения от уплаты платежей.

МЧС

Бывший замминистра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун в 2017 году получил 8 лет.



Согласно обвинению замминистра получил от бизнесмена взятку за гарантию беспрепятственного получения документов о соблюдении пожарной безопасности на объектах компании взяткодателя.

Следственный комитет

В начале текущего года свои должности внезапно покинули начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Управления СК по Минску Илья Волозин и сотрудник Центрального аппарата СК Андрей Качур.

Через несколько недель председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил: 


«Пока проводится проверка или возбуждено уголовное дело, в интересах следствия детали раскрывать нельзя. Но они действительно отправлены в отставку в связи с получением информации, достаточной для принятия такого решения».


 
Теги: Минск
 
 
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«Органы, которые борются с коррупцией, часто сами погрязают в ней».
 
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