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Насколько масштабна коррупция в силовом блоке?
Источник материала: Партизан
«Органы, которые борются с коррупцией, часто сами погрязают в ней».
Фото: president.gov.by
Страну удивило задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Бывшего начальника охраны руководителя Беларуси якобы обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Если дело завели в отношении такого высокопоставленного чиновника, то говорит ли это о том, что коррупция пронизала весь силовой блок?
«Если коррупция стала обычным явлением во многих сферах страны, то почему силовой блок должен быть исключением?»
Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб в комментарии
«Если коррупция стала обычным явлением во многих сферах страны, то почему силовой блок должен быть исключением? Мировая практика показывает, что органы, которые борются с коррупцией, часто сами погрязают в ней».
Вместе с тем Мечислав Гриб считает, что о масштабах коррупции в силовом блоке в связи с задержанием Втюрина рассуждать пока преждевременно – слишком много неизвестных в его деле.
Военный эксперт Александр Алесин также считает, что нельзя говорить о масшабной коррупции в силовом блоке на основании одного дела.
«Существует логическая ошибка, что раз поймали одного на взятке, то берут все. Но дело может быть в человеческой слабости и искушении. Полагаю, задержание Втюрина может быть показательным – мол, неприкасаемых в стране нет», – сказал в комментарии UDF.BY Алесин.
Вместе с тем следует помнить, что Втюрин – самый высокопоставленный, но далеко не единственный представитель силового блока, который попал под уголовное обвинение за последние годы.
UDF.BY перечисляет самые громкие дела, которые как минимум говорят о том, что в ряде правоохранительных ведомств без коррупции не обходилось.
МВД
Заместителя министра внутренних дел Евгения Полудня в 2013 году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.
"Задержание Втюрина может быть показательным". Насколько масштабна коррупция в силовом блоке?
Фото:belnovosti.by
Обвиняли полковника в получении взятки, злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий. Суд признал вину по второму и третьему пунктам.
Минобороны
Бывшего командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси Игоря Азаренка накануне нового 2012 года приговорили к 9 годам лишения свободы.
Фото: bobruisk.ru
Генерал-майор был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за лоббирование интересов российского предприятия.
Месяц назад к такому же сроку был приговорен начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов.
Фото: TUT.BY
Его признали виновным в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями – Еськов получал откаты при закупках оборудования.
Генпрокуратура
Бывшего заместителя генпрокурора Александра Архипова в 2014 году приговорили к 6 годам колонии. О его деле рассказал сам Александр Лукашенко.
Фото: euroradio.fm
По словам руководителя страны, погибла пассажирка мотоцикла, которым управлял пьяный сын бизнесмена, а Архипов «помог его отмазать за золотой слиток и бутылку коньяка».
Меньше чем через два года после приговора бывшего заместителя генпрокурора отправили поднимать колхоз.
Таможенный комитет
Бывший начальник Ошмянской таможни Иван Ниверкевич в 2016 году был приговорен к 7 годам колонии. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.
Фото: abw.by
Вслед за Ниверкевичем были осуждены десятки его сотрудников. Согласно обвинению на Ошмянской таможне работала коррупционная схема уклонения от уплаты платежей.
МЧС
Бывший замминистра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун в 2017 году получил 8 лет.
Согласно обвинению замминистра получил от бизнесмена взятку за гарантию беспрепятственного получения документов о соблюдении пожарной безопасности на объектах компании взяткодателя.
Следственный комитет
В начале текущего года свои должности внезапно покинули начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Управления СК по Минску Илья Волозин и сотрудник Центрального аппарата СК Андрей Качур.
Через несколько недель председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил:
«Пока проводится проверка или возбуждено уголовное дело, в интересах следствия детали раскрывать нельзя. Но они действительно отправлены в отставку в связи с получением информации, достаточной для принятия такого решения».
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«Органы, которые борются с коррупцией, часто сами погрязают в ней».
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