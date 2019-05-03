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В ЦБ Эстонии сообщили о единственном хранящемся в банке слитке золота
Источник материала: Партизан
В Банке Эстонии хранится только один золотой слиток весом 11 килограммов.
Фото носит иллюстративный характер
Об этом рассказал руководитель отдела финансовых рынков ЦБ страны Фабио Филипоцци,
«В целях безопасности большую часть золота решили держать в иностранных банках еще во времена Первой Эстонской Республики. Так и повелось», — сказал он.
Филипоцци добавил,
Его изготовили 97 лет назад. Отмечается, что слиток скорее является музейным экспонатом, так как его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках.
Накануне Всемирный совет по золоту (WGC) назвал Россию крупнейшим покупателем этого драгоценного металла. Ранее ЦБ оценил запасы золота в стране в $487,8 млрд., что стало рекордом с 2014 года.
В WGC добавили, что в целом за первый квартал 2019 года мировые центробанки купили 145,5 т золота, что на 68% больше показателей прошлого года.
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В Банке Эстонии хранится только один золотой слиток весом 11 килограммов.
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