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В ЦБ Эстонии сообщили о единственном хранящемся в банке слитке золота

04.05.2019 08:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Банке Эстонии хранится только один золотой слиток весом 11 килограммов.


Фото носит иллюстративный характер

Об этом рассказал руководитель отдела финансовых рынков ЦБ страны Фабио Филипоцци, сообщается на сайте Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

«В целях безопасности большую часть золота решили держать в иностранных банках еще во времена Первой Эстонской Республики. Так и повелось», — сказал он.

Филипоцци добавил, пишет РБК, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг. По его словам, большую часть слитков хранят в Нью-Йорке. Единственный слиток Банка Эстонии стоит около €500 тыс.

Его изготовили 97 лет назад. Отмечается, что слиток скорее является музейным экспонатом, так как его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках.


Накануне Всемирный совет по золоту (WGC)  назвал Россию крупнейшим покупателем этого драгоценного металла. Ранее ЦБ оценил запасы золота в стране в $487,8 млрд., что стало рекордом с 2014 года.

В WGC добавили, что в целом за первый квартал 2019 года мировые центробанки купили 145,5 т золота, что на 68% больше показателей прошлого года.


 
 
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В Банке Эстонии хранится только один золотой слиток весом 11 килограммов.
 
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