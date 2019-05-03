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Российский историк: «Американцы впервые задумались, могут ли они помочь Лукашенко в противостоянии с Россией»

04.05.2019 07:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей — о том, что станет красной тряпкой для Москвы.

— Американцы впервые задумались о том, могут ли они как-то помочь Лукашенко в противостоянии с Россией. С сожалением отмечают, что нет. Ибо даже намеки такого рода станут для Москвы красной тряпкой. Но ход мысли интересный и показательный, — написал Соловей.

В комментариях один из подписчиков заметил, что «Лукашенко в долгах, как в шелках».

— Пусть выкупят его долги: самая эффективная помощь. За это он пообещает им все, что они захотят... — предложил он.

Приведем другие комментарии:

— Для Москвы красная тряпка собственный нищий народ, а не успешные американцы.

— Вопрос, а хочет ли этого сам Лукашенко, известный любитель сидеть на двух стульях.


— Нельзя Батьку никак до выборов допускать. Сдаст Союзное государство — только в путь, а то и с Зеленским задружится, чо тогда делать будем?

— Нужно потроллить сказочного! Не одному же ему это делать со всем миром.

— Тут входит условная бабушка из 80-х и говорит «Рейгана на них нет...»


 
 
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Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей — о том, что станет красной тряпкой для Москвы.
 
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