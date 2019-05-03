Российский историк: «Американцы впервые задумались, могут ли они помочь Лукашенко в противостоянии с Россией»

написал Соловей. — Американцы впервые задумались о том, могут ли они как-то помочь Лукашенко в противостоянии с Россией. С сожалением отмечают, что нет. Ибо даже намеки такого рода станут для Москвы красной тряпкой. Но ход мысли интересный и показательный, —Соловей.





В комментариях один из подписчиков заметил, что «Лукашенко в долгах, как в шелках».





— Пусть выкупят его долги: самая эффективная помощь. За это он пообещает им все, что они захотят... — предложил он.





Приведем другие комментарии:





— Для Москвы красная тряпка собственный нищий народ, а не успешные американцы.





— Вопрос, а хочет ли этого сам Лукашенко, известный любитель сидеть на двух стульях.









— Нельзя Батьку никак до выборов допускать. Сдаст Союзное государство — только в путь, а то и с Зеленским задружится, чо тогда делать будем?





— Нужно потроллить сказочного! Не одному же ему это делать со всем миром.





— Тут входит условная бабушка из 80-х и говорит «Рейгана на них нет...»



