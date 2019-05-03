|
Российский историк: «Американцы впервые задумались, могут ли они помочь Лукашенко в противостоянии с Россией»
Источник материала: Партизан
Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей — о том, что станет красной тряпкой для Москвы.
— Американцы впервые задумались о том, могут ли они как-то помочь Лукашенко в противостоянии с Россией. С сожалением отмечают, что нет. Ибо даже намеки такого рода станут для Москвы красной тряпкой. Но ход мысли интересный и показательный, —
В комментариях один из подписчиков заметил, что «Лукашенко в долгах, как в шелках».
— Пусть выкупят его долги: самая эффективная помощь. За это он пообещает им все, что они захотят... — предложил он.
Приведем другие комментарии:
— Для Москвы красная тряпка собственный нищий народ, а не успешные американцы.
— Вопрос, а хочет ли этого сам Лукашенко, известный любитель сидеть на двух стульях.
— Нельзя Батьку никак до выборов допускать. Сдаст Союзное государство — только в путь, а то и с Зеленским задружится, чо тогда делать будем?
— Нужно потроллить сказочного! Не одному же ему это делать со всем миром.
— Тут входит условная бабушка из 80-х и говорит «Рейгана на них нет...»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский историк: «Американцы впервые задумались, могут ли они помочь Лукашенко в противостоянии с Россией»
Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей — о том, что станет красной тряпкой для Москвы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)