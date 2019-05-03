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Массовая драка на чемпионате России по ММА
Источник материала: Партизан
Массовой дракой закончился один из боев на чемпионате России по смешанным единоборствам,
Турнир проходит во столичном Дворце спорта «Динамо», пишет
Потасовка произошла прямо в октагоне: в ней приняли участие как бойцы, так и члены их команд. Разнимать же спортсменов пришлось организаторам.
Причины потасовки и подробности наказания участников инцидента пока неизвестны.
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Массовой дракой закончился один из боев на чемпионате России по смешанным единоборствам, передает«РЕН ТВ».
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