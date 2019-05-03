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Массовая драка на чемпионате России по ММА

04.05.2019 07:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Массовой дракой закончился один из боев на чемпионате России по смешанным единоборствам, передает«РЕН ТВ».


Турнир проходит во столичном Дворце спорта «Динамо», пишет oxu.az
Потасовка произошла прямо в октагоне: в ней приняли участие как бойцы, так и члены их команд. Разнимать же спортсменов пришлось организаторам.

Причины потасовки и подробности наказания участников инцидента пока неизвестны.


 
 
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Массовой дракой закончился один из боев на чемпионате России по смешанным единоборствам, передает«РЕН ТВ».
 
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