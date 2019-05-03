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За что задержали главу «Белтелекома». Версия бизнесмена Малашко
Источник материала: Партизан
Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко высказался о задержании генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова.
Сергей Сиводедов. Фото с сайта «Белтелеком»
— За все могли задержать, — сказал бизнесмен в программе «На примусе».
— С точки зрения бизнеса за что можно руководителя задержать? — поинтересовался автор программы Ярослав Романчук.
— Заелись, — высказал предположение Александр Малашко. — Слишком много стали себе позволять, поэтому было решено навести порядок. Это монополист. Вся связь проходит через них и потом распределяется в низы. Ну, куда без откатов? Вполне возможно.
По мнению бизнесмена, мы никогда не узнаем правды о причинах задержания.
— Нам дадут такую версию, чтобы пипл хавал, — считает Малашко.
— Количество проектов, которые проходили через руки этого руководителя, исчисляется сотнями миллионов, если не миллиардов, — заметил Романчук.
— Думаю, что ПВТ даже близко не стоял, — ответил бизнесмен.
Он предполагает, что задержание главы Белтелекома — это информационный передел:
— Ни для кого не секрет, что основная масса Телеграмом пользуется, а не столько социальными сетями. Надо все знать. Я думаю, что это задачки спецслужб.
Отметим, что на сайте Белтелекома Сергей Сиводедов по-прежнему числится гендиректором предприятия.
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Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко высказался о задержании генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова.
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