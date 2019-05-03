ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За что задержали главу «Белтелекома». Версия бизнесмена Малашко

04.05.2019 07:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко высказался о задержании генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова.

За что задержали главу «Белтелекома». Версия бизнесмена Малашко
Сергей Сиводедов. Фото с сайта «Белтелеком»
— За все могли задержать, — сказал бизнесмен в программе «На примусе».

— С точки зрения бизнеса за что можно руководителя задержать? — поинтересовался автор программы Ярослав Романчук.

— Заелись, — высказал предположение Александр Малашко. — Слишком много стали себе позволять, поэтому было решено навести порядок. Это монополист. Вся связь проходит через них и потом распределяется в низы. Ну, куда без откатов? Вполне возможно.

По мнению бизнесмена, мы никогда не узнаем правды о причинах задержания.

— Нам дадут такую версию, чтобы пипл хавал, — считает Малашко.

— Количество проектов, которые проходили через руки этого руководителя, исчисляется сотнями миллионов, если не миллиардов, — заметил Романчук.

— Думаю, что ПВТ даже близко не стоял, — ответил бизнесмен.

Он предполагает, что задержание главы Белтелекома — это информационный передел:

— Ни для кого не секрет, что основная масса Телеграмом пользуется, а не столько социальными сетями. Надо все знать. Я думаю, что это задачки спецслужб.

Отметим, что на сайте Белтелекома Сергей Сиводедов по-прежнему числится гендиректором предприятия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко высказался о задержании генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент «Барселоны» высказался об уходе Месси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Soligorsk News
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика