За что задержали главу «Белтелекома». Версия бизнесмена Малашко

— За все могли задержать, — сказал бизнесмен в программе «На примусе».





— С точки зрения бизнеса за что можно руководителя задержать? — поинтересовался автор программы Ярослав Романчук.





— Заелись, — высказал предположение Александр Малашко. — Слишком много стали себе позволять, поэтому было решено навести порядок. Это монополист. Вся связь проходит через них и потом распределяется в низы. Ну, куда без откатов? Вполне возможно.





По мнению бизнесмена, мы никогда не узнаем правды о причинах задержания.





— Нам дадут такую версию, чтобы пипл хавал, — считает Малашко.





— Количество проектов, которые проходили через руки этого руководителя, исчисляется сотнями миллионов, если не миллиардов, — заметил Романчук.





— Думаю, что ПВТ даже близко не стоял, — ответил бизнесмен.





Он предполагает, что задержание главы Белтелекома — это информационный передел:





— Ни для кого не секрет, что основная масса Телеграмом пользуется, а не столько социальными сетями. Надо все знать. Я думаю, что это задачки спецслужб.





Отметим, что на сайте Белтелекома Сергей Сиводедов по-прежнему числится гендиректором предприятия.



