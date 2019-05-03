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Президент «Барселоны» высказался об уходе Месси

04.05.2019 07:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что думает о будущем нападающего клуба Лионеля Месси.



Как сообщает Goal, по мнению Х.Бартомеу, говорить о том, в каком возрасте закончит свою карьеру 31-летний аргентинец, невозможно.

«Он может даже играть до 45 лет, кто знает? Мы знаем, что он будет играть еще три, четыре, пять лет, мы не знаем, сколько всего - столько, сколько захочет он», - заявил президент испанского клуба.

Команда готовится к уходу легендарного игрока, но, по мнению Х.Бартомеу, этот день настанет еще не скоро.

«Да, Лео принадлежит мировому футболу, но он всю жизнь провел в «Барсе». Он - человек одного клуба. Лео никогда не уйдет. Когда-нибудь он перестанет играть, но с нами он будет всегда», - цитирует президента «Барселоны» The Guardian.


 
 
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Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что думает о будущем нападающего клуба Лионеля Месси.
 
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