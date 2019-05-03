Президент «Барселоны» высказался об уходе Месси









Как сообщает Goal, по мнению Х.Бартомеу, говорить о том, в каком возрасте закончит свою карьеру 31-летний аргентинец, невозможно.





«Он может даже играть до 45 лет, кто знает? Мы знаем, что он будет играть еще три, четыре, пять лет, мы не знаем, сколько всего - столько, сколько захочет он», - заявил президент испанского клуба.





Команда готовится к уходу легендарного игрока, но, по мнению Х.Бартомеу, этот день настанет еще не скоро.





«Да, Лео принадлежит мировому футболу, но он всю жизнь провел в «Барсе». Он - человек одного клуба. Лео никогда не уйдет. Когда-нибудь он перестанет играть, но с нами он будет всегда», - цитирует президента «Барселоны» The Guardian.



