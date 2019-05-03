ЗВР Беларуси за январь-апрель выросли на 5,7% до $7,6 млрд

Источник материала: Интерфакс

Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси на 1 мая 2019 года, по предварительным данным, составили $7 млрд 568,4 млн, увеличившись за январь-апрель на 5,7% (на $410,8 млн), сказано в пресс-релизе Нацбанка.

За апрель 2019 года золотовалютные резервы выросли на $322,7 млн (на 4,5%) после роста в марте 2019 года на $150,5 млн (на 2,1%).

В числе источников роста резервов в апреле Нацбанк в первую очередь назвал покупку валюты на внутреннем рынке. Также валютные средства поступили в виде экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и от размещения валютных облигаций правительства и Нацбанка.

В апреле плановое погашение внешних и внутренних обязательств властей в инвалюте составило $220 млн, с начала года - $1,62 млрд.

В 2018 году ЗВР Беларуси уменьшились на 2,2% до $7 млрд 157,6 млн на 1 января 2019 года на фоне исполнения обязательств на сумму $5,7 млрд. НББ запланировал сохранение ЗВР на уровне не менее $7,1 млрд к началу 2020 года с учетом запланированного в 2019 году исполнения обязательств в инвалюте на $4,85 млрд.