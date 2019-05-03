ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минфин Беларуси поддерживает продажу токенов, обеспеченных гособлигациями

04.05.2019 09:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси поддерживает проект криптобиржи Currency.com по продаже токенов, обеспеченных государственными долговыми бумагами, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минфина.

"Проект по токенизации государственных облигаций Беларуси соответствует нашей стратегии по трансформации и активному инновационному развитию локального фондового рынка в соответствии с современными условиями и трендами функционирования международного рынка ценных бумаг", - сказал представитель пресс-службы.

Криптобиржа, как и любой другой инвестор, может приобрести госбумаги через профессионального участника рынка ценных бумаг на первичном или вторичном рынке, отмечают в ведомстве. При этом Минфин не располагает информацией о непосредственном покупателе.

В Минфине пояснили, что в законодательстве Беларуси не содержится никаких ограничений по покупке гособлигаций и их обращению на вторичном рынке.

"Использование блокчейн технологий поспособствует развитию финансового рынка Беларуси и расширению канала дистрибуции государственных долговых инструментов и, как следствие, увеличению числа потенциальных инвесторов в национальную экономику", - отметили в пресс-службе.

Криптобиржа Currency.com 3 мая объявила о старте продаж токенов, которые обеспечены гособлигациями Беларуси. Криптобиржа приобретает госбумаги на равных с другими участниками условиях на Белорусской валютно-фондовой бирже. В Currency.com утверждают, что владельцы токенов получают соответствующие процентные выплаты. Токен можно продать в любое время.

Криптобиржа Currency.com (ООО "Карренси Ком Бел", резидент Парка высоких технологий) объявила о начале деятельности в январе 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство финансов Беларуси поддерживает проект криптобиржи Currency.com по продаже токенов, обеспеченных государственными долговыми бумагами, сообщили агентству...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Волки» снова сразятся с «горняками» и другие интриги 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика