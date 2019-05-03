Минфин Беларуси поддерживает продажу токенов, обеспеченных гособлигациями

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси поддерживает проект криптобиржи Currency.com по продаже токенов, обеспеченных государственными долговыми бумагами, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минфина.

"Проект по токенизации государственных облигаций Беларуси соответствует нашей стратегии по трансформации и активному инновационному развитию локального фондового рынка в соответствии с современными условиями и трендами функционирования международного рынка ценных бумаг", - сказал представитель пресс-службы.

Криптобиржа, как и любой другой инвестор, может приобрести госбумаги через профессионального участника рынка ценных бумаг на первичном или вторичном рынке, отмечают в ведомстве. При этом Минфин не располагает информацией о непосредственном покупателе.

В Минфине пояснили, что в законодательстве Беларуси не содержится никаких ограничений по покупке гособлигаций и их обращению на вторичном рынке.

"Использование блокчейн технологий поспособствует развитию финансового рынка Беларуси и расширению канала дистрибуции государственных долговых инструментов и, как следствие, увеличению числа потенциальных инвесторов в национальную экономику", - отметили в пресс-службе.

Криптобиржа Currency.com 3 мая объявила о старте продаж токенов, которые обеспечены гособлигациями Беларуси. Криптобиржа приобретает госбумаги на равных с другими участниками условиях на Белорусской валютно-фондовой бирже. В Currency.com утверждают, что владельцы токенов получают соответствующие процентные выплаты. Токен можно продать в любое время.

Криптобиржа Currency.com (ООО "Карренси Ком Бел", резидент Парка высоких технологий) объявила о начале деятельности в январе 2019 года.