Источник материала: Интерфакс

Стадион "Динамо" 11 мая будет протестирован не одним десятком тысяч белорусов и гостей нашей страны. Организаторы уверены, что фестиваль станет не менее ярким событием, чем последующие дни соревнований главного спортивного события Беларуси 2019 года. Bright Festival начнется в 17.00 с работы более 20 развлекательных зон на самом стадионе (со стороны улицы Кирова). Кроме зон отдыха и релакса, будут организованы встречи со звездами спорта, мастер-классы и много, нет, очень много еды и напитков на 50 площадках фудкорта.



"Звезд выбирали по хит-парадам, а фудкорт – по разнообразию"

Сначала организаторы заявили одну сцену и тройку топовых на территории всего СНГ артистов: сексуальная Светлана Лобода, брутальные "Ляписы" и "Каста" для тех, кто знает толк в хип-хопе. До события осталось чуть больше месяца и организаторы в лице директора концертного агентства JetSounds Александра Косача решили ответить на те вопросы, которые чаще всего задают журналисты и зрители в социальных сетях.

Почему именно эти звезды?

Выбирали тех, кто востребован у публики и рвет сегодня хит-парады. Мы попробовали сделать невозможное и угодить всем: Лобода в конце прошлого года в одиночку собрала полную "Минск-Арену", она яркий поп-исполнитель, который при своей сексуальности и вычурной манере не раздражает. "Каста" для нас вообще отчасти своя группа: ребята трижды снимали клипы в Беларуси, а один из участников группы, Влади, в Минске познакомился со своей будущей женой. Лейбл "Касты" помог нашему земляку, Максу Коржу, в начале его карьеры. Так что пригласили как тех, кто точно понимает, как важны Европейские игры для нашей страны. Белорусов же на фестивале есть кому представить достойно: "Ляпис-98" и "J:Морс" не нуждаются ни в подробном описании, ни в оценке. Все эти исполнители – очень разные, но близкие по духу белорусам.

Почему не позвали больше белорусских исполнителей?

А мы и позвали: талантливых, известных и тех, кто только начинает, но у них явно большое будущее на сцене. Их имена мы откроем позже, но именно благодаря ажиотажу вокруг события и искреннему желанию музыкантов выступить, у нас откроются две дополнительные сцены, которые будут работать с 17.00.

Как организован фудкорт?

Восемьдесят точек питания – это серьезная заявка для нас, как организаторов, большой не только организационный, но и творческий процесс, потому что важно сделать кухню разнообразной, подходящей под запрос мясоеда и вегетарианца, белоруса и европейца, которому интересно было бы попробовать местную аутентичную кухню. Будут продаваться прохладительные безалкогольные напитки и пиво.

Лера Яскевич открывает, Лобода закрывает

С обеда на стадионе "Динамо" стартует масштабный праздник, фактически – первый из крупных фестивалей года, концерт, на который ожидается приезд гостей из наших стран-соседок. Мы выстроили топ-исполнителей в порядке выступления и нашли несколько интересных фактов, связывающих каждого с нашей страной.

Лера Яскевич — популярный блогер родом из маленького городка Богушевска, на ее канал в youtube подписано 620 тысяч человек. Для сравнения, на канал Светланы Лободы подписано всего на 30 тысяч человек больше. Белорусская начинающая певица успела поучаствовать в украинском "Х-фактор. 8 сезон". Лера сама пишет песни и недавно даже отправилась в тур по городам России, где у нее не меньше поклонников, чем в Беларуси.

"J:Морс" (Беларусь): 20 лет как родились и поют тут.

Их называют звучными словами “мастодонты отечественной музыкальной сцены”. В этом году группе исполняется 20 лет. J:Морс — это аншлаговые сольные выступления в клубах, концертных залах и дворцах спорта. А в конце прошлого года группа представила новый клип на песню "Крылы" о первом белорусском кругосветном авиа-перелете. В ролик вошли кадры, отснятые летчиками на протяжении всего путешествия: от белорусских лесов до американских равнин и бескрайних просторов Атлантики. Сама песня дала название новой концертной программе "J:Морс", которую можно будет услышать вместе с лучшими хитами в рамках фестиваля.

"Каста" (Россия): ездят в Беларусь к теще на блины и снимать клипы.

Группа "Каста" сняла в Минске аж три клипа на песни "Встреча", "Вокруг шум", "Радиосигналы". Именно на съемках клипа "Встреча" в 2008 году один из участников группы познакомился со своей будущей женой Виталией из Бобруйска. Девушка участвовала в кастинге на роль в клипе, но отбор не прошла. Придя домой в расстроенных чувствах, она написала письмо Влади, где рассказала, что не попала на съемки клипа. Письмо не оставило Влади равнодушным. Рэпер попросил режиссера в любом случае пригласить ее на съемочную площадку. Именно с этого и начались романтические отношения Виталии и Влади. Пара поженилась в 2009 году. Вместе они воспитывают двух сыновей.

А в 2012 году на лейбле Respect Production, которым руководит Влади, появился новый артист – Макс Корж. С каждым годом популярность певца росла в геометрической прогрессии. Макс колесил с турами по всему миру: от Владивостока до Лос-Анджелеса, дважды собирал "Минск-Арену", в 2019 году у певца закончился контракт с лейблом, но они остались в хороших отношениях.

"Ляпис-98" (Беларусь): белорусская молодость!

Хоть формально коллектив образовался в 2016 году, с его творчеством белорусы знакомы уже не один десяток лет. Название группы давно стало своеобразным знаком качества, и абсолютно все выступления проходят с аншлагом. Песни "Ау", "Юность", "В платье белом" – хиты без времени и воспоминания нашей ранней юности. Концерты "Ляпис-98" отличает море драйва и сумасшедшей энергетики. Бессменный фронтмен Сергей Михалок, что в составе группы "Ляпис Трубецкой", что в составе "Ляпис-98" продолжает собирать залы, дворцы и тысячные оупэн-эйры. Кстати, это первое его выступление в статусе многодетного папы.

Светлана Лобода (Украина): ее запретили в одном из минских караоке, зато она собрала "Минск-Арену"

Недавно некоторые белорусские СМИ писали про минское караоке, где запретили песню Светланы Лободы "40 градусов", потому что она… очень грустная. Только певице, конечно же, вряд ли до этого есть дело: два года назад она собрала Дворец Республики, а в прошлом году – "Минск-Арену". Оставаться к ней равнодушным сложно, особенно после того, как в шестом сезоне "Голос. Дети" Светлана стала членом жюри, и в команду суперзвезды прошла 10-летняя могилевчанка. Арина Пехтерева покорила певицу исполнением непростой джазовой композиции It Don't Mean A Thing – теперь за талантливую малышку болеет весь Могилев и сама Лобода.

25 апреля в Вильнюсе по вине организаторов сорвался концерт Светланы Лободы.

…сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому что сцены попросту нет… - написала у себя на страничке в социальной сети певица. - Я готова была выйти на улицу и петь для вас без оборудования, но администрация города не позволила нам проведение подобного мероприятия. В связи с этим, мы просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве, сегодня Вильнюс, 27 апреля Клайпеда.

Организаторы Bright Festival не смогли остаться в стороне от этой неприятной истории и предложили литовским соседям приехать на наш фестиваль бесплатно. Для посещения достаточно предъявить на входе билет на несостоявшиеся концерты Лободы в Вильнюсе или Клайпеде. Напомним, что для граждан Евросоюза предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь (через Национальный аэропорт Минск).

Цифры

20 000+ - столько гостей планирует принять фестиваль;

50 партнеров фудкорта готовы к самым необычным гастрономическим фантазиям;

20 развлекательных зон.

Bright Festival

Национальный олимпийский стадион "Динамо" (ул. Кирова, 8/4).

11 мая, 15.00, музыкальная программа – с 18.00.

Билеты: Br30-35

Инфолиния: +375 17 396-11-77.