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"Белпочта" предлагает отправить весточки ветеранам Великой Отечественной войны

04.05.2019 09:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В преддверии Дня Победы РУП "Белпочта" предлагает поздравить ветеранов с праздником, отправив им "весточку".

"9 мая 2019 г. в выделенных отделениях почтовой связи по всей республике пройдет промомероприятие "Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной войны". Все желающие смогут лично подписать почтовые карточки в адрес ветеранов, написать им теплые слова и поблагодарить за Победу. Такие весточки особенно дороги тем, что написаны от руки и от всего сердца", - говорится в сообщении.

"Белпочта" предлагает отправить весточки ветеранам Великой Отечественной войныВ Минске на праздничное мероприятие, где можно будет это сделать, приглашают желающих 9 мая в Лошицкий парк. Начало праздничных мероприятий – 12.00. Однако отправить весточку ветеранам можно будет и в других местах:

Минский филиал:

Акция пройдет в г. Жодино на площади возле ДК БелАЗ (ул. Деревянко) с 12.00 до 14.00

Там же с 12.00 до 17.00 будет работать торговая палатка, в которой будет представлен большой ассортимент сувениров, открыток, почтовых карточек и другой праздничной продукции.

Могилевский филиал:

г. Могилев, ул. Первомайская (на улице возле ОПС Могилев-30) с 9.30 до 11.00

Брестский филиал:

Отправить весточку ветерану Великой Отечественной войны можно будет с 9.00 до 18.00 на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Каждый желающий сможет приобрести почтовую и сувенирную продукцию в торговом павильоне Брестского филиала РУП "Белпочта".

Витебский филиал:

ОПС Витебск-15 пр-т Московский, д.10 (возле ОПС) с 10.00 до 12.00

ОПС Глубокое-3, ул. Ленина, д. 8 с 10.00 до 12.00

ОПС Новополоцк-6, ул. Молодежная, д. 74 с 10.00 до 12.00

ОПС Орша-11, ул. Ленина, д. 46 с 10.00 до 12.00

ОПС г. Полоцк, Курган Бессмертия с 11.00 до 14.00

ОПС Поставы-3, пл. Ленина, д.16 с 10.00 до 12.00

ОПС Толочин-2, пл.40 лет Октября, д.7 с 10.00 до 12.00

Гомельский филиал:

г. Гомель, ОПС № 48 (ул. Советская, 8) с 9.00 до 16.00

Гомельский областной музей военный славы (ул. Пушкина, 5) с 10.00 до 15.00

Гродненский филиал:

г. Волковыск — городская площадь, ул. Советская, с 13.00 до 15.00

г.п. Берестовица — городской парк, ул. Ленина, с 12.00 до 14.00

г.п. Вороново — ОПС Вороново-1, ул. Октябрьская, 1 с 10.00 до 12.00

г.п. Кореличи — площадь 17 Сентября, с 10.00 до 12.00

г.п. Зельва — ОПС Зельва — 2, ул. Советская, 33, с 9.00 до 17.00

г. Лида — ОПС Лида-1, ул. Труханова, 12 А, с 11.00 до 13.00

г. Мосты — г. Мосты, городской стадион Неман, ул. Советская, 78 А, с 14.00-17-00

г. Новогрудок — площадь Ленина, с 10.00 до 12.00

г. Островец — ОПС Островец — 1, ул. Ленинская, 5, с 11.00 до 13.00

г. Ошмяны — городской парк, ул. Советская, 97, с 10.00 до 12.00

г. Свислочь — ул. Карла Маркса, городская площадь, с 12.30. до 15.00

г. Слоним — ОПС Слоним-9, ул. Маяковского, 7, с 11.00 до 13.00

г. Сморгонь — ОПС Сморгонь-2, ул. Танкистов, 1, с 10.00 до 12.00

г. Щучин — ОПС Щучин-3, ул. 17 Сентября, 2, с 11.00 до 13.00

г. Гродно — ОПС Гродно-25, ул. Карла Маркса, 29, с 11.00 до 13.00

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В преддверии Дня Победы РУП "Белпочта" предлагает поздравить ветеранов с праздником, отправив им "весточку".
 
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