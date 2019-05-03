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КНДР запустила не баллистические ракеты, а снаряды, заявляют в Гонконге

04.05.2019 09:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) пересмотрел свое заявление о запуске Пхеньяном "ракет" малой дальности, переименовав их в "снаряды ", сообщает "Ренхап".

"Снаряды были выпущены из районов вблизи города Вонсан на восточном побережье между 9:06 (3:06 по мск) и 9:27 (3:27 по мск) сегодня", - следует из сообщения.

"То, что Север запустил на этот раз, не баллистическая ракета", - сказал агентству военный чиновник.

Уточняется, что снаряды пролетели от 70 до 200 км.

Власти Южной Кореи и США "анализируют детали".

 
 
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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) пересмотрел свое заявление о запуске Пхеньяном "ракет" малой дальности, переименовав их в "снаряды ",...
 
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