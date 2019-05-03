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В Гродненской области оценят доступность медицинских услуг
Источник материала: Интерфакс
Комитет государственного контроля приглашает жителей Гродненской области оценить доступность получения медицинских услуг, сообщается на сайте ведомства.
"Цель опроса – изучение мнения граждан о качестве и доступности медицинской помощи, о роли местных органов власти в решении проблем, связанных с оказанием медуслуг в Гродненской области", - рассказали в КГК.
Как отметили в комитете, респондентам предлагается ответить на 9 вопросов, в том числе об удовлетворенности качеством медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения, наличии очередности, стоимости оказываемых платных услуг, обеспеченности кадрами и уровне их квалификации.
Интернет-опрос проводится на
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Комитет государственного контроля приглашает жителей Гродненской области оценить доступность получения медицинских услуг, сообщается на сайте ведомства. "Цель...
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