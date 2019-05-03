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SAP Форум Минск 2019: крупнейшее IT-событие для бизнеса вновь состоится в Беларуси

04.05.2019 09:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

SAP Форум Минск, который состоится 21 мая в отеле Marriot Minsk, вновь соберет представителей IT, бизнеса и государственных организаций на единой площадке. Концепция мероприятия этого года – "Бизнес разумный". Клиенты, партнеры и эксперты SAP расскажут, как инновационные решения позволяют им побеждать в конкурентной борьбе и как с помощью технологий построить действительно интеллектуальное предприятие.

К участию приглашены более 600 участников, среди которых представители более 200 крупнейших компаний из 20 различных индустрий. В ходе форума будут продемонстрированы новейшие разработки SAP и обновленные версии ключевых IT-решений. Специалисты SAP и партнеры компании представят более 60 презентаций – кейсов из профессиональной практики, клиенты поделятся опытом цифровой трансформации своих компаний.  В интерактивной выставочной зоне гости смогут протестировать решения SAP и компаний-партнеров.  

"SAP Форум зарекомендовал себя как эффективная площадка по обмену лучшими отраслевыми практиками для цифровой трансформации, которая ежегодно объединяет экспертов международного уровня и представителей бизнеса Беларуси и стран СНГ.  Уверен, что мероприятие будет  способствать не только трансформации отдельных компаний, но и приведет к росту проектов по цифровизации республики",  – рассказал управляющий директор SAP в странах СНГ Илья Юрьев.

 
Теги: Минск
 
 
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SAP Форум Минск, который состоится 21 мая в отеле Marriot Minsk, вновь соберет представителей IT, бизнеса и государственных организаций на единой площадке. Концепция...
 
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