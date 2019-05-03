Гороскоп на май 2019 года

Источник материала: Интерфакс

Итак, настал последний весенний и самый ласковый месяц в году – май. Всё вокруг цветёт, нежно светит солнце, вечера становятся всё более тёплыми и долгими, стремительно увлекающими нас в атмосферу беззаботной романтики и приятной неги. Все мы ощущаем приближение жаркого летнего времени, и настроение у нас соответствующее – совершенно нерабочее. Так хочется майскую неделю праздников растянуть на весь месяц и не думать о делах вообще… Но каков же будет астрологический прогноз на это время и что ждёт каждый Знак Зодиака в отдельности?

Овен (21 марта – 20 апреля)

В мае прогноз для Овнов довольно противоречив: с одной стороны вам будет хотеться поучаствовать во всех делах сразу, с другой – будет накатывать усталость и безразличие ко всему происходящему. Ваша задача грамотно использовать такой график прилива и отлива жизненных сил, чтобы работать и отдыхать максимально эффективно. Постарайтесь распределить нагрузку с умом. В этом месяце вы получите много предложений и относительно досуга, и касательно своей профессиональной деятельности. Следует подавить в себе желание согласиться сразу на всё подряд, помня о нестабильности вашего жизненного тонуса. Сумейте расставить приоритеты и внесите в свой график только самые важные дела, тогда успех вам гарантирован.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Май месяц внесёт в жизнь Тельцов некоторую долю хаоса и сумбура. Будьте готовы к тому, что очень многое может пойти не по плану. Ваша задача – не противиться естественному ходу событий и не пытаться привязать их к чёткой системе, которую вы успели выстроить в своих представлениях. Что бы ни случилось, вам нужно расслабиться и позволить событиям просто происходить. От того, насколько спокойно и сдержанно вы будете себя вести в условиях форс-мажоров, во многом будет зависеть успешный исход дел, а также ваш авторитет в профессиональном кругу либо кругу друзей. К слову, месяц очень хорош для освоения какой-нибудь новой философской системы, коренного изменения мировоззрения. Тем, кто считает себя человеком исключительно приземленным, хорошо заняться финансовыми вопросами, только помните, что прогноз на неожиданности распространяется в том числе и на денежную сферу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Исключительно благоприятный месяц для Близнецов во всех отношениях. Единственное предостережение: уделите пристальное внимание делам своего партнера. Очень велик риск недопонимания, которое не выльется в ссору, но станет причиной некоторого охлаждения и отстранения. Возможно, второй половинке не так просто открыться вам или рассказать о своих переживаниях, имейте это в виду. Постарайтесь в этом месяце как можно больше времени проводить вместе и по возможности не в шумных компаниях, а наедине. Если проявите чуткость и нежное отношение к любимому человеку, можете быть уверены, что уровень доверия в вашей паре выйдет на новый уровень.

Рак (22 июня – 22 июля)

Для Раков май обещает стать прекрасным месяцем при соблюдении одного, самого главного условия: вы не будете игнорировать вопросы, связанные с вашим здоровьем. Все накопившиеся по медицинской части вопросы должны быть безотлагательно решены в этом месяце. Или хотя бы приступите к их разрешению, если дело упирается в очереди и долгое ожидание, но только не откладываете всё в долгий ящик. Если вас ничего не беспокоит, уделите время профилактическим обследованиям. И даже если вы самый здоровый человек, которого завтра можно отправлять в космос, все равно «разгрузите» этот месяц и отведите больше времени на отдых. Любые перегрузки, будь то физические или эмоциональные, в этом месяце вам категорически противопоказаны.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львам в мае можно только позавидовать: столько прекрасного вас ждет впереди. Этот месяц будет богат на яркие события и приятное общение. Вас ждет много положительных эмоций от времени, проведенного в теплой компании друзей. Велика вероятность восстановления утраченной связи со старинными знакомыми, а также приобретения новых друзей, которые станут вашими настоящими единомышленниками. Присмотритесь к вашим новым знакомым в этом месяце – очень вероятно, что среди них окажется тот, к чьим бизнес-идеям, проектам, задумкам нужно прислушаться – они будут стоящими. Причем реализацию таких идей не стоит откладывать надолго, нужно быстро приступать к их совместному воплощению. Единственное предостережение месяца: не участвуйте в распространении и ни в коем случае не порождайте сплетни на своем рабочем месте, это может испортить вам все радужные перспективы.

Дева (22 августа – 24 сентября)

Май – прекрасное для Дев время, очень много их планов и задумок подходит к стадии реализации и воплощения. Имейте в виду, что сейчас события начнут развиваться с космической скоростью, гораздо быстрее и спонтаннее, чем вы могли себе представить. Ваша задача – не растеряться и не начать паниковать, а оперативно реагировать на происходящее. Возможно, нужно будет проявить некоторые способности по части импровизации, но будьте уверены, что конечный результат будет даже лучше, чем вы задумывали изначально. И ещё: у вас прекрасный прогноз в любовной сфере. Ваш партнер будет чутким и внимательным, а его поддержка очень пригодится при стремительно развивающихся событиях этого месяца. Для одиноких Дев – очень велик шанс встретить такую надежную поддержку и опору среди новых знакомых.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Для Весов май обещает стать восхитительным месяцем при одном-единственном условии: ни капли лени! При открывающихся возможностях и перспективах вы просто не можете позволить себе лежать на диване, ничего не делая. Известное изречение о том, что лучший отдых – это смена деятельности, должно стать девизом этого месяца, тогда всё получится. Грамотно расставляйте приоритеты, планируйте свое рабочее время, проявите организованность и приложите больше усилий, чем обычно. Это пошаговый рецепт по достижению успеха в этом месяце. Если последуете ему, то уже в конце мая увидите ошеломляющие результаты и ещё более грандиозные перспективы на будущее, причем не только в своей работе, но и в той сфере, о которой раньше вы, вполне возможно, даже не задумывались.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Май обещает быть довольно насыщенным на события месяцем, особенно это касается его первой половины. Можно планировать большое количество мероприятий: вы всё успеете и сделаете дальше больше, чем задумывали. Месяц очень хорош для путешествий, командировок, конференций – словом, всего того, что призвано повысить ваш уровень и расширить границы имеющихся представлений. Отличной идеей будет посетить какие-нибудь тренинги или курсы, вдвойне хорошо – если удастся выбраться на них со своей половинкой. Даже если у вас не много общих интересов, постарайтесь найти какую-нибудь точку соприкосновения, которая заинтересует вас обоих. Так вы и последуете астрологическим рекомендациям обучения новому, и сблизитесь с любимым человеком.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам в мае нужно быть начеку: велика вероятность того, что кто-то из довольно близкого окружения может вас обмануть. Это не значит, что нужно всех подозревать и в любую минуту ожидать подвоха, но проявить некоторую осторожность, допустим, при озвучивании планов или решении серьезных финансовых вопросов всё-таки следует. К слову о финансовых вопросах: вполне возможно, что именно в этой области у вас грядут серьёзные изменения, и в каком-то смысле этот месяц станет переломным. Так что будьте готовы уделить много внимания и сил решению дел в денежной сфере. Также велика вероятность масштабных приобретений и даже переездов на новое место жительства (пусть не в именно этом месяце, но события, которые подтолкнут к смене места жительства, могут произойти именно в мае).

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп обещает Козерогам отличный и беззаботный месяц при том условии, что вы будете аккуратно обращаться с деньгами и чётко контролировать все свои расходы. Крайне нежелательно допустить ситуацию, при которой вам придется влезать даже в незначительные долги. Это негативно скажется на последующем финансовом прогнозе. Чтобы рационально распределить средства, откажитесь от серьезных приобретений: лучше запланируйте их на летнее время. В остальном это прекрасный месяц, полный любви и взаимопонимания с партнером, душевного общения с друзьями и продуктивной работы. Кстати, работать в этом месяце вам лучше в сплоченной команде. Хорошо, если таковая уже имеется, если нет – это отличное время для поиска и «вербовки» единомышленников. Их поддержка пригодится вам для лоббирования своих интересов.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Главное предостережение для Водолеев на этот месяц – не позволить утянуть себя в омут бурных отношений с противоположным полом. Весь месяц вокруг вас так и будут кипеть страсти и повышаться градус напряжения. Вам будет очень сложно остаться в стороне, тем более, что вы сами будете откровенно заинтересованы и заинтригованы поведением партнера. Если вы до сих пор были одиноки – готовьтесь к началу головокружительных отношений с новым знакомым (знакомой). Эти отношения точно нельзя будет назвать простыми, куда ближе к ним подойдет определение «американские горки». Поэтому сумейте вовремя притормозить и трезво оценить происходящее. Это будет сложно, но оставьте хоть немного сил на работу, особенно, если на май у вас приходятся завершающие стадии проектов, отчеты, аттестации и так далее. Это довольно важный месяц для вашего последующего карьерного роста, поэтому не стоит растрачивать все свои ресурсы на любовном фронте.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В мае у Рыб очень высока вероятность возникновения спорных ситуаций с партнером, друзьями, коллегами и выяснения отношений буквально на ровном месте. Маленькую, брошенную невзначай претензию захочется развить в более пространный монолог из упреков и обвинений. И не рассчитывайте, что вторая сторона просто молча вас выслушает: риск скандалов и эмоционального выяснения отношений в этом месяце очень велик. Зная это, постарайтесь себя сдержать и просто переключайте внимание с того, чем вы недовольны, на что-то отвлечённое. Хорошо направить пульсирующую энергию в творческое русло, занятия спортом или путешествия, особенно если в них придется ориентировать на местности самому: всё, что связано с исследованием, открытием нового в этом месяце будет получаться у вас просто блестяще. По этой же причине очень хорошо записаться на любые тренинги, курсы или пройти повышение квалификации.