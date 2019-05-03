ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте завершилась патриотическая акция «Дорога памяти»

04.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От Владивостока до Бреста. В Беларуси финишировала патриотическая акция «Дорога памяти», которая проходила на территории Союзного государства. Ее участники переезжали из города в город, собирая землю с мест сражений Великой Отечественной в металлическую капсулу. Это были ветераны, сотрудники следственных комитетов, кадеты и студенты России и Беларуси. На финише капсулу передали в музей Брестской крепости, передает «МИР 24».

«Безусловно, акция направлена на патриотическое воспитание нашей молодежи, воспитание дружбы между ними, потому что дальше этим ребятам идти по жизни и творить будущее наших стран», – отметил руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров. 

Добавим, что акция «Дорога Памяти» продолжалась четыре месяца.

В январе эстафета «Дорога памяти» стартовала в Приморском крае. Церемония началась с торжественного залпа, потом моряки возложили цветы к Вечному огню. Участники эстафеты собрали в гильзу землю с мест Хасанских боев, где в 1938 году произошел первый бой между Красной армией и армией Японии.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники переезжали из города в город, собирая землю с мест сражений Великой Отечественной в металлическую капсулу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Память — в сердцах и делах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика