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В Бресте завершилась патриотическая акция «Дорога памяти»
04.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От Владивостока до Бреста. В Беларуси финишировала патриотическая акция «Дорога памяти», которая проходила на территории Союзного государства. Ее участники переезжали из города в город, собирая землю с мест сражений Великой Отечественной в металлическую капсулу. Это были ветераны, сотрудники следственных комитетов, кадеты и студенты России и Беларуси. На финише капсулу передали в музей Брестской крепости, передает «МИР 24».
«Безусловно, акция направлена на патриотическое воспитание нашей молодежи, воспитание дружбы между ними, потому что дальше этим ребятам идти по жизни и творить будущее наших стран», – отметил руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров.
Добавим, что акция «Дорога Памяти» продолжалась четыре месяца.
В январе эстафета
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Участники переезжали из города в город, собирая землю с мест сражений Великой Отечественной в металлическую капсулу.
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