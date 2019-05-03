В Бресте завершилась патриотическая акция «Дорога памяти»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От Владивостока до Бреста. В Беларуси финишировала патриотическая акция «Дорога памяти», которая проходила на территории Союзного государства. Ее участники переезжали из города в город, собирая землю с мест сражений Великой Отечественной в металлическую капсулу. Это были ветераны, сотрудники следственных комитетов, кадеты и студенты России и Беларуси. На финише капсулу передали в музей Брестской крепости, передает «МИР 24».

«Безусловно, акция направлена на патриотическое воспитание нашей молодежи, воспитание дружбы между ними, потому что дальше этим ребятам идти по жизни и творить будущее наших стран», – отметил руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров.

Добавим, что акция «Дорога Памяти» продолжалась четыре месяца.