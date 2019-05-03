Назначен новый начальник Пинского ГОВД



На должность начальника отдела внутренних дел Пинского городского исполнительного комитета назначен подполковник милиции Дмитрий Григорьевич Коровяковский.

Родился в г. Пинске в 1976 году. Образование высшее. В 1997 году окончил Академию МВД Республики Беларусь по специальности «правоведение», в 2017 году – магистратуру Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление в сфере правоохранительной деятельности».

Занимаемая должность до назначения – первый заместитель начальника отдела внутренних дел администрации Ленинского района г. Бреста – начальник криминальной милиции.