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Назначен новый начальник Пинского ГОВД
04.05.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Родился в г. Пинске в 1976 году. Образование высшее. В 1997 году окончил Академию МВД Республики Беларусь по специальности «правоведение», в 2017 году – магистратуру Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление в сфере правоохранительной деятельности».
Занимаемая должность до назначения – первый заместитель начальника отдела внутренних дел администрации Ленинского района г. Бреста – начальник криминальной милиции.
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